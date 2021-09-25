SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'tan sakatlık ve koronavirüs açıklaması!

Beşiktaş'tan sakatlık ve koronavirüs açıklaması!

25.09.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Montero'nun koronavirüs testinde pozitif bulguya rastlandığını ve İspanyol oyuncunun izolasyona alındığını açıkladı.

Beşiktaş'tan sakatlık ve koronavirüs açıklaması!

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü Kerem Ülkü, takınmdaki sakat futbolcular hakkında açıklama yaparken, Francisco Montero'nun koronavirüse yakalandığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile deplasmanda oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Miralem Pjanic'e Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Atiba Hutchinson'a ise Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılmıştır.

Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde, Atiba ile Pjanic'in uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Altay müsabakasında sol el ikinci parmağında yaralanma gerçekleşen futbolcumuz Kenan Karaman'ın yapılan kontroller neticesinde parmağında kırık (2. Proksimal falanks) tespit edilmiştir.

Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Öte yandan, Altay müsabakası öncesi Futbol Takımımıza uygulanan rutin Covid-19 PCR testlerinde negatif sonuç alınmasına rağmen kampta semptom göstermesi nedeniyle sağlık ekibimizce izolasyon uygulanarak karantina koşullarında İstanbul'a nakledilen futbolcumuz Francisco Montero'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan Covid-19 PCR testinde pozitif bulguya rastlanmıştır. Montero'nun izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

EVLERİNDEN PAYLAŞIM GELDİ

FAIyyiCVIA4Yb0P

Beşiktaş, Francisco Montero'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Eşi de Montero’nun karantinada olduğunu bu kareyle duyurdu.

YENİ ÇOCUKLARI OLDU

besiktasli-francisco-montero-baba-oldu-13738986_amp

Beşiktaş'ın İspanyol oyuncusu Montero'nun bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kızına Antonella ismini veren Montero eşi ve minik kızının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ianis Hagi transferinde sıcak gelişmeIanis Hagi transferinde sıcak gelişme
Görüntüler Türkiye'nin kanını dondurdu! "Boğazımı kesmeye başlamıştı"Görüntüler Türkiye'nin kanını dondurdu! "Boğazımı kesmeye başlamıştı"
Beşiktaş'ta Ajax öncesi güzel haberBeşiktaş'ta Ajax öncesi güzel haber
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Francisco Montero Kenan Karaman Miralem Pjanic
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Görüntüler kan dondurdu! "Boğazımı kesmeye başlamıştı"

Görüntüler kan dondurdu! "Boğazımı kesmeye başlamıştı"

Ağzına yılan sokan çiftçinin sonu kötü bitti

Ağzına yılan sokan çiftçinin sonu kötü bitti

Fenerbahçe'de Burak Kapacak isyanı

Fenerbahçe'de Burak Kapacak isyanı

Galatasaray'da Fatih Terim'den yeni yasak!

Galatasaray'da Fatih Terim'den yeni yasak!

Genç yıldız Süper Lig devine transfer oldu

Genç yıldız Süper Lig devine transfer oldu

Sözleşmesindeki şaşırtan gizli madde ortaya çıktı

Sözleşmesindeki şaşırtan gizli madde ortaya çıktı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ortam gerildi: Hayırdır sen kimsin?

Ortam gerildi: Hayırdır sen kimsin?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Milli futbolcu Premier Lig'e damga vurdu

Milli futbolcu Premier Lig'e damga vurdu

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.