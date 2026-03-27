SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'tan savunmaya İspanyol takviyesi: Pau Torres radarda!

Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında savunma hattını güçlendirmek için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen İspanyol stoper Pau Torres'i gündemine aldı. Siyah beyazlıların, 29 yaşındaki oyuncu için İngiliz kulübüne ilgi mektubu gönderdiği ve oyuncunun menajeriyle ilk temasların kurulduğu öğrenildi.

Burak Kavuncu
İSP İspanya
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Aston Villa
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Siyah Beyazlılar, Aston Villa'nın yıldız stoperi için resmi temaslara başladı

Beşiktaş yönetimi, 2026-2027 sezonu için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah beyazlılar, önceliği savunma hattına takviye yapmaya verdi. Bu doğrultuda, İngiltere Premier Lig'de Aston Villa forması giyen İspanyol stoper Pau Torres, Beşiktaş'ın transfer listesinin en üst sıralarına yerleşti.

İSPANYOL BASINI DUYURDU!

İspanyol basınından AS'da yer alan haberlere göre, Beşiktaş, 29 yaşındaki tecrübeli stoper için Aston Villa'ya resmi bir ilgi mektubu gönderdi. Siyah beyazlı kulüpteki kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Pau Torres'in menajeriyle de ilk temaslar kuruldu. Beşiktaş yönetiminin, oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek ve olası bir transferin maliyetini belirlemek amacıyla görüşmelere başladığı belirtiliyor.

Pau Torres, stoper mevkiinde görev yapmasının yanı sıra, sol bek pozisyonunda da oynayabiliyor. Bu özelliği, Beşiktaş teknik heyetinin oyuncuya olan ilgisini artıran önemli bir faktör olarak gösteriliyor. Torres'in hava toplarındaki etkinliği, top tekniği ve oyun görüşü, onu Avrupa'nın önde gelen stoperleri arasına sokuyor.

İTALYAN DEVLERİ DE OYUNCUYA TALİP...

Beşiktaş'ın Pau Torres transferindeki en büyük rakipleri ise İtalya Serie A'dan bazı kulüpler. Özellikle bir İtalyan devinin de oyuncuyla yakından ilgilendiği ve transfer için girişimlere başladığı ifade ediliyor. Bu durum, Beşiktaş yönetiminin transferde aceleci davranmasına neden olabilir. Siyah beyazlıların, Pau Torres transferini gerçekleştirmesi halinde, savunma hattına önemli bir takviye yapmış olacak. Tecrübeli oyuncunun, Beşiktaş'ın savunma güvenliğini artırması ve takıma liderlik vasıflarıyla katkı sağlaması bekleniyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda, Pau Torres'in Beşiktaş'ta forma giyecek ilk İspanyol oyuncu olacağı da belirtiliyor.

Beşiktaş'ın Pau Torres transferi, önümüzdeki günlerde daha da netlik kazanacak. Siyah beyazlı yönetimin, oyuncunun transferini gerçekleştirmek için tüm imkanlarını seferber ettiği ve transfer görüşmelerine yoğun bir şekilde devam ettiği öğrenildi. Transferin gerçekleşmesi durumunda, Beşiktaş taraftarları, savunma hattında önemli bir yıldız oyuncuyu izleme fırsatı bulacak.

Anahtar Kelimeler:
transfer Aston Villa son dakika beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.