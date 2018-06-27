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Beşiktaş'tan Serdar Gürler bombası!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.06.2018 15:27 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da tam gaz sürüyor.. Siyah-beyazlılar son olarak Osmanlısporlu Serdar Gürler'i gündemine aldı.

Beşiktaş'tan Serdar Gürler bombası!

Beşiktaş yönetimi Serdar Gürler için girişimlere başladı. Dubai'de ailesiyle tatil yapan Serdar'dan olumlu yanıt alan yöneticiler Osmanlıspor'la pazarlık masasına oturacak.

Yurt dışından da teklif alan Serdar Gürler'in Osmanlıspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Geçen sezon küme düşen Osmanlıspor ile 29 maça çıkan 26 yaşındaki kanat oyuncusu 12 gol 5 asistlik performans sergilemişti.

(beIN Sports)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş serdar gürler

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