Beşiktaş'tan Serdar Ortaç'a olay gönderme!

Beşiktaşlılar, Serdar Ortaç'a çok öfkeli. Ünlü popçu, konserinde Siyah-Beyazlı kulübe yönelik ettiği küfür ve yaptığı el hareketlerinin sosyal medyaya düşmesiyle başını derde soktu.

"NE OLMUŞTU?"

Bir gece kulübünde sahne alan Serdar Ortaç, şarkısını kesip bir konuşma yapmıştı. Ortaç, Beşiktaş'a yönelik el hareketi yapıp, "Masalardan ışıkları gösteriyorlar telefondan. Adana Demirspor... Adana Demirspor bu hafta ağzına s...tı helal olsun Adana. O yüzden söylüyoruz. O yüzden zıplıyoruz" demişti.

"ŞARKICI S.O."

Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında suç duyurusunda bulundu. Siyah-Beyazlılar, açıklamada Serdar Ortaç'ın ismini bile anmadı. Serdar Ortaç yerine S.O yazmaları sosyal medyada gündem oldu.



