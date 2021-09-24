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Beşiktaş'tan Serdar Ortaç'a olay gönderme!

24.09.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyah-Beyazlı kulüp, konserinde Beşiktaş'a küfreden şarkıcı Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı. Beşiktaş, Serdar Ortaç'ın ismini anmadan sert bir açıklama yaptı. Resmi siteden, "Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında hukuki işlem başlatılmıştır" bilgilendirmesi yapıldı.

Beşiktaş'tan Serdar Ortaç'a olay gönderme!

Beşiktaşlılar, Serdar Ortaç'a çok öfkeli. Ünlü popçu, konserinde Siyah-Beyazlı kulübe yönelik ettiği küfür ve yaptığı el hareketlerinin sosyal medyaya düşmesiyle başını derde soktu.

"NE OLMUŞTU?"

Bir gece kulübünde sahne alan Serdar Ortaç, şarkısını kesip bir konuşma yapmıştı. Ortaç, Beşiktaş'a yönelik el hareketi yapıp, "Masalardan ışıkları gösteriyorlar telefondan. Adana Demirspor... Adana Demirspor bu hafta ağzına s...tı helal olsun Adana. O yüzden söylüyoruz. O yüzden zıplıyoruz" demişti.

"ŞARKICI S.O."

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Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında suç duyurusunda bulundu. Siyah-Beyazlılar, açıklamada Serdar Ortaç'ın ismini bile anmadı. Serdar Ortaç yerine S.O yazmaları sosyal medyada gündem oldu.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Adana Demirspor Serdar Ortaç
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