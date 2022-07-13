Beşiktaş'tan Serdar Saatçı açıklaması! ''39 derece ateşim vardı...''

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi yaptığı hazırlık maçında şok edici bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, genç futbolcusu Serdar Saatçı'nın bugün Viktoria Plzen maçında sergilediği davranışlar nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Siyah-beyazlı ekipten sosyal medyada ortaya atılan iddialara yönelik yeni bir açıklama yayımlandı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Futbol A Takımımızın Avusturya kampı kapsamında, 12.07.2022 tarihinde hazırlık maçı oynanırken ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışlar nedeniyle, Sportif Direktörümüz ve Teknik Heyetimizin almış olduğu karar ile kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı, hakkında bugün bazı basın yayın organlarında çıkan ve Serdar Saatçı’nın ifade ettiği iddia edilen “Maçtan önce 39 derece ateşim vardı. Buna rağmen oynatıldım. Hasta olduğum için iyi oynayamadım” ifadelerinin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Uzman sağlık ekibimizin görev yaptığı takımımızda sağlık problemi olan bir oyuncunun buna rağmen hazırlık maçında oynatılabileceğini düşünmek de mümkün değildir.

Camiamızın ve futbol kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yeni sezonda da takımımızla ve kulübümüzle ilgili asılsız iddia içeren, kötü niyetli yalan haberler, kulübümüz tarafından anında reaksiyon gösterilerek yalanlanmaya devam edilecektir.

Camiamızın ve kamuoyunun bu tip asılsız haberlere itibar etmemesini, doğru ve sağlıklı iletişim için rica eder, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

