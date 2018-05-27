Yönetim, Shakira konseri öncesi Vodafone Park'ın zarar görmemesi için planlarını yaptı.

Beşiktaş'tan Shakira konseri için çim önlemi!

1 / 10 Beşiktaş yönetimi, 11 Temmuz'da 43 bin kişinin beklendiği dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın vereceği konser sonrası için planlamasını yaptı.

2 / 10 Avrupa Ligi ön elemeleri nedeniyle sezonu erken açacak siyah-beyazlılar, konser için de yurt dışından getirteceği özel malzeme ile zemini kaplayacak ve çimlerin zarar görmemesini sağlayacak.

3 / 10 Konserde saha içinde 15 bin tribünlerde 28 bin müziksever olması bekleniyor.

4 / 10 'SHAKIRA KONSERİ ÇOK ÖNEMLİ'

5 / 10 Fikret Orman, Vodafone Park Stadı'nda yapılacak Shakira konseri için ''Shakira konseri ülkemiz için önemli. Tanıtım için, ülkemizin imajı için önemli. Dışarıdan savaş var zannediyorlar. Böyle olmadığını tüm dünyaya göstermeliyiz'' dedi.

6 / 10 Beşiktaş'tan Shakira konseri için çim önlemi!

7 / 10 Beşiktaş'tan Shakira konseri için çim önlemi!

8 / 10 Beşiktaş'tan Shakira konseri için çim önlemi!

9 / 10 Beşiktaş'tan Shakira konseri için çim önlemi!