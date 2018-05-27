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Beşiktaş'tan Shakira konseri için çim önlemi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.05.2018 13:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş yönetimi, Shakira'nın Vodafone Park'ta vereceği konser öncesi bir dizi önlem alacak.

Yönetim, Shakira konseri öncesi Vodafone Park'ın zarar görmemesi için planlarını yaptı.

Beşiktaş'tan Shakira konseri için çim önlemi!

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Beşiktaş yönetimi, 11 Temmuz'da 43 bin kişinin beklendiği dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın vereceği konser sonrası için planlamasını yaptı.

Beşiktaş yönetimi, 11 Temmuz'da 43 bin kişinin beklendiği dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın vereceği konser sonrası için planlamasını yaptı.
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Avrupa Ligi ön elemeleri nedeniyle sezonu erken açacak siyah-beyazlılar, konser için de yurt dışından getirteceği özel malzeme ile zemini kaplayacak ve çimlerin zarar görmemesini sağlayacak.

Avrupa Ligi ön elemeleri nedeniyle sezonu erken açacak siyah-beyazlılar, konser için de yurt dışından getirteceği özel malzeme ile zemini kaplayacak ve çimlerin zarar görmemesini sağlayacak.
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Konserde saha içinde 15 bin tribünlerde 28 bin müziksever olması bekleniyor.

Konserde saha içinde 15 bin tribünlerde 28 bin müziksever olması bekleniyor.
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'SHAKIRA KONSERİ ÇOK ÖNEMLİ'

'SHAKIRA KONSERİ ÇOK ÖNEMLİ'
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Fikret Orman, Vodafone Park Stadı'nda yapılacak Shakira konseri için ''Shakira konseri ülkemiz için önemli. Tanıtım için, ülkemizin imajı için önemli. Dışarıdan savaş var zannediyorlar. Böyle olmadığını tüm dünyaya göstermeliyiz'' dedi.

Fikret Orman, Vodafone Park Stadı'nda yapılacak Shakira konseri için ''Shakira konseri ülkemiz için önemli. Tanıtım için, ülkemizin imajı için önemli. Dışarıdan savaş var zannediyorlar. Böyle olmadığını tüm dünyaya göstermeliyiz'' dedi.
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Beşiktaş'tan Shakira konseri için çim önlemi!

Beşiktaş'tan Shakira konseri için çim önlemi!
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Beşiktaş'tan Shakira konseri için çim önlemi!

Beşiktaş'tan Shakira konseri için çim önlemi!
8 / 10

Beşiktaş'tan Shakira konseri için çim önlemi!

Beşiktaş'tan Shakira konseri için çim önlemi!
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Beşiktaş'tan Shakira konseri için çim önlemi!

Beşiktaş'tan Shakira konseri için çim önlemi!
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Beşiktaş'tan Shakira konseri için çim önlemi!

Beşiktaş'tan Shakira konseri için çim önlemi!
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Beşiktaş shakira

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