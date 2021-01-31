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Beşiktaş'tan son gün stoper atağı

31.01.2021 14:18 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan son gün stoper atağı

Transferin son gününde hareketli saatler yaşayan Beşiktaş'ta stoper transferi konusunda gelişmeler yaşanıyor. Yönetim, Leo, Tin ya da Ferro üçlüsünden birisine siyah-beyazlı formayı giydirmek istiyor.

Cenk Tosun transferinde mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta stoper atağı da başladı. Siyah-beyazlılar, Flamengo forması giyen Leo Pereira, Benfica'da oynayan Ferro ve Leverkusen forması giyen Tin Jedvaj'ı gündemine aldı.

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Bu oyuncular için girişimlerini hızlandıran yönetim, transferin son gününde 1 ismi kadrosuna kaymak istiyor.

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Tin Jedvaj için Leverkusen'le temas kuran, Leo Pereira ve Ferro'nun da şartlarını kulüplerine soran Beşiktaş, gün içinde şartları sağlayarak bu 3 oyuncudan 1'ine siyah-beyazlı formayı giydirmenin peşinde.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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