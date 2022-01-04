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Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'ye de cevap! Barcelona'nın yıldızı Umtiti...

04.01.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile anılan Umtiti için yeni bir iddia ortaya atılarak Fenerbahçe ile anlaştığı ileri sürülmüştü. Yeni çıkan habere göre Fransız yıldız oyuncunun Türkiye'den gelen teklifleri reddettiği belirtildi.

Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'ye de cevap! Barcelona'nın yıldızı Umtiti...

Barcelona'da forma giyen ama yeni teknik direktör Xavi'nin insiyatifi doğrultusunda kadroya alınmayan Umtiti geçtiğimiz günlerde Beşiktaş için yazılmıştı. Fenerbahçe ile de adı anılan yıldız oyuncu için yeni bir açıklama geldi.

TÜRKİYE'Yİ REDDETTİ

Tecrübeli savunmacı Beşiktaş ve Fenerbahçe iddialarının üzerine Türkiye'de forma giymek istememesi nedeniyle reddettiği öğrenildi. Samuel Umtiti'nin takımdan ayrılmak adına şartlarını belirlediği ifade ediliyor. Barcelona'da şans bulamayan savunmacının sadece Şampiyonlar Ligi düzeyindeki bir ekipten gelecek teklifle takımdan ayrılmaya sıcak baktığı aktarılmakta.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü
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