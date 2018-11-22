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Beşiktaş'tan Stuttgart'a Mario Gomez cevabı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.11.2018 11:45 | Son Güncelleme

Beşiktaş yönetimi, Stuttgart'ın Tolgay Arslan'a karşılık Mario Gomez'i teklif etmesine olumsuz cevap verdi.

Beşiktaş'tan Stuttgart'a Mario Gomez cevabı

Beşiktaş yönetimi kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan’ı takasa vermek değil satmak ve sıcak para girişi sağlamak istiyor... Bu nedenle bir süre önce Stuttgart’tan gelen, ''Mario Gomez’i verelim, Tolgay Arslan’ı alalım'' teklifine olumsuz cevap verildi. Çin, Suudi Arabistan gibi ülkelere Tolgay’a 5 hatta 7-8 milyon Euro aralığında satabileceğini söyleyen menajerler ise Orman’ın iştahını kabartıyor. Tolgay’ın ise Premier Lig olmazsa Almanya’ya dönmek istediği gelen bilgliler arasında. (FOTOSPOR)

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Anahtar Kelimeler:
Mario Gomez tolgay arslan stuttgart Spor Toto Süper Lig

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Tolgay çine falan gitmez çok para sevdalısı değilse
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