Beşiktaş'tan Stuttgart'a Mario Gomez cevabı

Beşiktaş yönetimi kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan’ı takasa vermek değil satmak ve sıcak para girişi sağlamak istiyor... Bu nedenle bir süre önce Stuttgart’tan gelen, ''Mario Gomez’i verelim, Tolgay Arslan’ı alalım'' teklifine olumsuz cevap verildi. Çin, Suudi Arabistan gibi ülkelere Tolgay’a 5 hatta 7-8 milyon Euro aralığında satabileceğini söyleyen menajerler ise Orman’ın iştahını kabartıyor. Tolgay’ın ise Premier Lig olmazsa Almanya’ya dönmek istediği gelen bilgliler arasında. (FOTOSPOR)



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