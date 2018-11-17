Beşiktaş'tan Tolgay için takas tekliflerine cevap

Tolgay için en ilginci ise diğer kadro dışı kalan futbolcularını kullanmak isteyen ezeli rakiplerine siyah-beyazlı yönetim ilk etapta yüz vermedi.

İşte ayrıntılar

1 / 8 Fotospor'da yer alan alan habere göre, Beşiktaş Tolgay için takas tekliflerine şu yanıtı verdi:

2 / 8 Trabzonspor’a; Burak belki bu sezon en az fazla gelecek sezon oynayabilir.

3 / 8 Tolgay’ın en az 5 sezonu var.

4 / 8 F.Bahçe’ye; Ozan’ın ilk günden beri durumu ortada.

5 / 8 İlk dönemde Bursa’daki, Ozan’ı umarak birebir takas istemek haksızlık.

6 / 8 G.Saray’a; Belhanda’y karşılık Tolgay iki kez kazanç.

7 / 8 Hem yerli, hem de daha iyi bir oyuncu.