Beşiktaş'tan Tolgay için takas tekliflerine cevap

Tolgay için en ilginci ise diğer kadro dışı kalan futbolcularını kullanmak isteyen ezeli rakiplerine siyah-beyazlı yönetim ilk etapta yüz vermedi.
İşte ayrıntılar
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Fotospor'da yer alan alan habere göre, Beşiktaş Tolgay için takas tekliflerine şu yanıtı verdi:
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Trabzonspor’a; Burak belki bu sezon en az fazla gelecek sezon oynayabilir.
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Tolgay’ın en az 5 sezonu var.
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F.Bahçe’ye; Ozan’ın ilk günden beri durumu ortada.
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İlk dönemde Bursa’daki, Ozan’ı umarak birebir takas istemek haksızlık.
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G.Saray’a; Belhanda’y karşılık Tolgay iki kez kazanç.
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Hem yerli, hem de daha iyi bir oyuncu.
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Rakibe elinle cephane vermek gibi.
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