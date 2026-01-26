Beşiktaş'tan transfer bombası! Patrik Schick kartal yolunda!

Siyah-Beyazlılar, forvet hattını çek yıldızla güçlendirmek istiyor

Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde forvet hattına takviye yapmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Sezon başında da gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Patrik Schick, Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transfer olma ihtimalinin artması ve Romelu Lukaku'dan olumsuz yanıt alınması üzerine yeniden gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Bayer Leverkusen forması giyen 28 yaşındaki Çek golcü için resmi girişimlere başladı.

KARİYERİNDE YENİ BİR SAYFA AÇABİLİR...

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, Schick'i kadrosuna katmak için tüm imkanları seferber etmiş durumda. Çek oyuncunun, gol vuruşlarındaki etkinliği ve hava toplarındaki hakimiyeti nedeniyle forvet hattına önemli bir katkı sağlayacağı düşünülüyor. Beşiktaş'ın, Bayer Leverkusen'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu ve oyuncuyla sözleşme imzalamaya hazırlandığı belirtiliyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Schick'in, Süper Lig'de yeni bir sayfa açması bekleniyor.

Schick, kariyeri boyunca Sparta Prag, Sampdoria, Roma, RB Leipzig ve Bayer Leverkusen gibi önemli kulüplerde forma giydi. Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da görev yapan Schick, golcülük yetenekleriyle tanınıyor. Bundesliga'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Schick, Beşiktaş'ın hücum gücüne önemli bir katkı sağlayabilir.

Beşiktaş'ın Patrik Schick transferi, sadece bir futbolcu transferi olmanın ötesinde, kulübün şampiyonluk hedefine ulaşma yolunda attığı stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda, Schick'in performansı ve Beşiktaş'a sağlayacağı katkı, Süper Lig'in ikinci yarısına damga vuracak önemli gelişmelerden biri olabilir.