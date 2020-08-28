SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'tan Tyler Boyd açıklaması

Beşiktaş'tan Tyler Boyd açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.08.2020 20:18 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü, dünkü idmanda sakatlık yaşayan Tyler Boyd’un arka çapraz bağında zorlanma tespit edildiğini bildirdi.

Beşiktaş'tan Tyler Boyd açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın dün (27 Ağustos) BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman sırasında, aldığı darbe neticesinde sol dizinde ağrı meydana gelen futbolcumuz Tyler Boyd’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, arka çapraz bağında zorlanma tespit edilmiştir. Tyler Boyd’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu
Beşiktaş'a İspanyol stoperBeşiktaş'a İspanyol stoper
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Fark etmeden korona geçirmiş olabileceğinizi gösteren 7 işaret
Fark etmeden korona geçirmiş olabileceğinizi gösteren 7 işaret
Rize'ye imzayı attı ama Fenerbahçe sözleri ortalığı karıştırdı...
Rize'ye imzayı attı ama Fenerbahçe sözleri ortalığı karıştırdı...
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
Muriqi'nin bonservisi açıklandı!
Muriqi'nin bonservisi açıklandı!
Acun Ilıcalı F.Bahçeli yıldızı transfer ediyor
Acun Ilıcalı F.Bahçeli yıldızı transfer ediyor
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Beşiktaş transferi bitirdi
Beşiktaş transferi bitirdi
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Beşiktaş'a transferini açıkladı
Beşiktaş'a transferini açıkladı
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Okuyucu Yorumları 1 yorum
umarım sezonu kapatmistir
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş, Atletico Madrid'in 21 yaşındaki genç stoperi Francisco Montero'yu kiraladı!
Beşiktaş yeni bombasını resmen patlattı!
Beşiktaş'tan Tyler Boyd açıklaması
Tyler Boyd sakatlandı
Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi transfer etmeye çok yakın!
G.Saray'ın eski yıldızı ezeli rakibine gidiyor!
Beşiktaş, Atakan Üner’i kadrosuna kattığını açıkladı
Beşiktaş yeni transferini açıkladı!
Beşiktaş, Atletico Madrid'in stoperi Montero ile anlaşma sağladı!
Beşiktaş'a İspanyol stoper
Beşiktaş'ta 5 bölgeye transfer yapılacak
Beşiktaş'tan 5 transfer bombası!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.