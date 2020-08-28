Beşiktaş'tan Tyler Boyd açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın dün (27 Ağustos) BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman sırasında, aldığı darbe neticesinde sol dizinde ağrı meydana gelen futbolcumuz Tyler Boyd’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, arka çapraz bağında zorlanma tespit edilmiştir. Tyler Boyd’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
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