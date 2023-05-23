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Beşiktaş'tan UEFA'ya olay talep! 'Lig tescil edilmesin'

23.05.2023 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de düğümün çözülmesine kısa bir süre kala Beşiktaş'tan çok konuşulacak bir hamle geldi. Siyah-Beyazlılar yaptığı UEFA'ya başvurarak ligin tescil edilmemesi talebinde bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan UEFA'ya olay talep! 'Lig tescil edilmesin'

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına az bir süre kala Beşiktaş'tan çok konuşulacak bir hamle geldi. Siyah-Beyazlılar , TFF'nin ligden çekilen takımlar ile ilgili kararı için UEFA'ya resmi başvuru yaptı ve bu şartlarda ligin tescil edilmemesini istedi.

UEFA'YA TALEP...

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Yeni Şafak'ın haberine göre Beşiktaş, UEFA'ya ilettiği talebinde Süper Lig'den Avrupa kupalarına katılacak takımları kendi kriterlerine göre belirlemesini talep etti.

"SONUNA KADAR GİDECEĞİZ"

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Ahmet Nur Çebi daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüplerin oylamasını değiştirerek açıkladı. Biz sonuna kadar gideceğiz. Bu ligin bu şekilde tescilini kabul etmiyoruz. Mehmet Büyükekşi, 5 çekimser kulübe baskı yaparak kararlarını değiştirdi. Bu görüşmeden sonra güncel kararı destekleyen kulüp sayısı 6'dan 11'e çıktı. Biz, ligin bu şekilde tescil edilmesini adil ve adaletli bulmuyoruz. TFF'de asla kurullar bağımsız değil. Tahkim'e bu yüzden gitmeyeceğim. Çünkü inanamıyorum. Bu tuzağa düşmeyeceğim. Ama UEFA'ya gideceğim. Hakkımızı arayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

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