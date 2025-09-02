Beşiktaş'tan Vaclav Cerny açıklaması geld! Siyah beyazlılar yıldız isimle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı...

Süper Lig devi Beşiktaş transferlerine devam ediyor. Alman ekibi Wolfsburg’un Çek yıldızı Vaclav Cerny artık resmen Beşiktaş’ta.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Wolfsburg ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Vaclav Cerny'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURDU

Geçtiğimiz sezonu İskoç ekibi Glosgaw Rangers’da geçiren Vaclav Cerny, 52 maçta 18 gol 9 asistlik performans göstererek göz doldurdu. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile eşleşen ve penaltıların ardından tur atlayan Rangers'da maç boyu gösterdiği performansla temsilcimizi elemişti.