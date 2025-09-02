SPOR

Beşiktaş'tan Vaclav Cerny açıklaması geld! Siyah beyazlılar yıldız isimle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı...

Beşiktaş Alman ekibi Wolfsburg’dan kanat oyuncusu Vaclav Cerny'le sözleşme imzalandığını duyurdu. Yıldız futbolcu ile 3+1 yıllığına anlaşıldığı KAP’a bildirildi.

Burak Kavuncu
Vaclav Cerny

ÇEK Çekya
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Süper Lig devi Beşiktaş transferlerine devam ediyor. Alman ekibi Wolfsburg’un Çek yıldızı Vaclav Cerny artık resmen Beşiktaş’ta.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Beşiktaş tan Vaclav Cerny açıklaması geld! Siyah beyazlılar yıldız isimle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı... 1

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Wolfsburg ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Vaclav Cerny'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURDU

Beşiktaş tan Vaclav Cerny açıklaması geld! Siyah beyazlılar yıldız isimle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı... 2

Geçtiğimiz sezonu İskoç ekibi Glosgaw Rangers’da geçiren Vaclav Cerny, 52 maçta 18 gol 9 asistlik performans göstererek göz doldurdu. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile eşleşen ve penaltıların ardından tur atlayan Rangers'da maç boyu gösterdiği performansla temsilcimizi elemişti.

