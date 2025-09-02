Beşiktaş'tan Vaclav Cerny açıklaması geld! Siyah beyazlılar yıldız isimle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı...

Süper Lig devi Beşiktaş transferlerine devam ediyor. Alman ekibi Wolfsburg’un Çek yıldızı Vaclav Cerny artık resmen Beşiktaş’ta.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Wolfsburg ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Vaclav Cerny'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Geçtiğimiz sezonu İskoç ekibi Glosgaw Rangers’da geçiren Vaclav Cerny, 52 maçta 18 gol 9 asistlik performans göstererek göz doldurdu. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile eşleşen ve penaltıların ardından tur atlayan Rangers'da maç boyu gösterdiği performansla temsilcimizi elemişti.
