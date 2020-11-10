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Beşiktaş'tan Welinton açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.11.2020 14:14 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü, Gaziantep FK deplasmanında sakatlanan Welinton hakkında açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan Welinton açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Gaziantep FK deplasmanında sakatlanan Welinton'un durumu hakkında açıklama yaptı.

Siyan-beyazlıların açıklamasında "Welinton Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesi neticesinde, biceps femoris adalesinde evre 2 strain saptanmıştır." denilirken, Brezilyalı ismin 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Milli aradın ardından Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, daha sonra Fenerbahçe derbisine çıkacak. Welinton'un Başakşehir maçını kaçırma ihtimali bulunurken, Brezilyalı ismin Fenerbahçe karşısında kesin olarak oynaması bekleniyor.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Futbol Takımımızın 6 Kasım 2020 tarihinde Gaziantep FK ile oynadığı maçta, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkmak zorunda kalan Welinton Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesi neticesinde, biceps femoris adalesinde evre 2 strain saptanmıştır.

Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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