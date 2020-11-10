Beşiktaş'tan Welinton açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Gaziantep FK deplasmanında sakatlanan Welinton'un durumu hakkında açıklama yaptı.
Siyan-beyazlıların açıklamasında "Welinton Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesi neticesinde, biceps femoris adalesinde evre 2 strain saptanmıştır." denilirken, Brezilyalı ismin 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Milli aradın ardından Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, daha sonra Fenerbahçe derbisine çıkacak. Welinton'un Başakşehir maçını kaçırma ihtimali bulunurken, Brezilyalı ismin Fenerbahçe karşısında kesin olarak oynaması bekleniyor.
"Futbol Takımımızın 6 Kasım 2020 tarihinde Gaziantep FK ile oynadığı maçta, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkmak zorunda kalan Welinton Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesi neticesinde, biceps femoris adalesinde evre 2 strain saptanmıştır.
Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Trabzonspor'da şok istifa!
Vedat Muriqi'ye şok tepki: 'Burası Fenerbahçe değil...'
Nwakaeme'nin oynamama nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'a yıldız isimden müjde!
F.Bahçe'de yıldız isim kadro dışı kaldı!
G.Saray'ın eski hocası İtalyan ekibinin başına geçti!
Arda Turan gündem oldu! "Sihrini geri kazanıyor..."
Fatih Terim'den bir rekor daha!
İşte Melo'nun sahalardan uzak kalacağı süre
Beşiktaş'ta korona vakası! 3 futbolcu...
"Futbolda şike kumpası" davasında flaş itiraf!
Fenerbahçe'de kayıp aranıyor
Yeni Malatyapor 3 puana 2 golle uzandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum