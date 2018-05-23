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Beşiktaş'tan Yasin Öztekin bombası!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.05.2018 09:45 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan Yasin Öztekin'e talip olduğu iddia edildi! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Yasin Öztekin - Beşiktaş haberlerine cevap verirken, Beşiktaş taraftarları Yasin Öztekin'in gelmemesi için sosyal medyada adeta ayağa kalktı.

Beşiktaş'tan Yasin Öztekin bombası!

Galatasaray’da sözleşme bitimine 1 hafta kalan ve henüz yeni bir anlaşma yapılmayan Yasin Öztekin’le ilgili Beşiktaş iddiası gündeme geldi.

Ligi 4.sırada bitiren Beşiktaş’ın, Galatasaraylı Yasin Öztekin'in menajeri Ahmet Bulut ile temasa geçtiği ve transfer nabzı yokladığı iddia edildi. Taraftarlar bu transfer iddiasına sert tepki gösterirken, özellikle Şenol Güneş’in takımında görmek istediği Yasin Öztekin için Beşiktaş'a sezon ilk yanıt Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den geldi.

MUSTAFA CENGİZ’DEN YASİN ÖZTEKİN AÇIKLAMASI
Yasin Öztekin'in Beşiktaş’a transferi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e de soruldu. Başkan Mustafa Cengiz ise TRT Spor’da katıldığı “Basın Tribünü” programında Yasin Öztekin’in Beşiktaş’a transfer iddiaları hakkında bir açıklama yaparak ”İşin ehli Fatih Terim’dir. Kararı o verecek. Futbol, basketbol, voleybolda işi ehline bırakacağız” cevabını verdi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıkan Yasin Öztekin, 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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