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Beşiktaş'tan yayıncı kuruluşa sert sözler!

15.10.2023 14:59 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübü, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor İnfo Yatırım ile oynanan karşılaşmayla ilgili olarak, "Salonlarda görmek istemediğimiz olaylarla ilgili gerekli cezaların verileceğini umut ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'tan yayıncı kuruluşa sert sözler!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımımızın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım ile oynadığı müsabakada; teknik ekibimizi ve oyuncularımızı daha önce altyapımızda oynamış, siyah-beyazlı formamızı giymiş olmalarına rağmen tahrik etmeye çalışan iki oyuncuyu, müsabaka boyunca küfürlü tezahüratta bulunup sahaya yabancı madde atan rakip takım taraftarlarını ve rakip takım tribününde açılan çirkin pankartı uzun süre ekrana taşıyan müsabakanın yayıncı kuruluşu beIN Sports'u şiddetle kınıyoruz. Müsabakada görevli Türkiye Basketbol Federasyonu yetkililerinin hassasiyetle raporlarını hazırladıklarına inanıyor, salonlarda görmek istemediğimiz olaylarla ilgili gerekli cezaların verileceğini umut ediyoruz." denildi.

"Rakip takım tribününde açılan çirkin pankartı uzun süre yayınlayan ve maç boyunca takımımıza edilen küfürlere karşı herhangi bir aksiyon almayan yayıncı kuruluş beIN Sports'u ivedilikle başta camiamız olmak üzere tüm basketbolseverlerden özür dilemeye davet ediyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özür dilenmemesi halinde hukuki yollara başvuracağımızı ve başantrenörümüzün yayıncı kuruluşa röportaj vermeyeceğini beyan ederiz. Bursaspor İnfo Yatırım Kulübünün sağduyulu yöneticilerinin de kulüplerinde önemli başarılara imza atmış genel menajerimiz Nedim Yücel ile başantrenörümüz Dusan Alimpijevic'e yönelik ağır itham, çirkin söylem ve davranışlar nedeniyle üzüntü duyduklarına inanıyoruz. Konunun takipçisi olacağımızı, çağrılarımıza yanıt alamadığımız takdirde ilgililere bundan sonra hak ettikleri şekilde muamelede bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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