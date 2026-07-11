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Beşiktaş'tan yılın transfer çalımı hazırlığı! F.Bahçe'nin milli yıldızı Kartal'ın radarında...

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için transferde gaza basan Beşiktaş, spor gündemine bomba gibi düşecek bir hamle için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı transfer listesine aldı. Serdal Adalı yönetiminin şartları zorlayacağı bu dev operasyonda, Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün varlığı en büyük kilit rolü oynayacak.

Beşiktaş'tan yılın transfer çalımı hazırlığı! F.Bahçe'nin milli yıldızı Kartal'ın radarında...
Emre Şen

Gelecek sezon planlaması doğrultusunda eksik bölgelerini nokta atışı takviyelerle güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle kanat hücumlarındaki etkinliği artırmayı hedefleyen siyah-beyazlı kurmaylar, rotasını ezeli rakiplerinden birine, Fenerbahçe'ye çevirdi.

SERDAL ADALI YÖNETİMİNİN YENİ HEDEFİ: OĞUZ AYDIN

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin milli yıldızı Oğuz Aydın'ı resmen transfer listesine ekledi. Serdal Adalı liderliğindeki siyah-beyazlı yönetimin, yetenekli sağ kanat oyuncusunun maliyet ve sözleşme durumunu yakından takip ettiği, uygun şartların oluşması halinde Fenerbahçe'nin kapısını sürpriz bir teklifle çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

TRANSFERİN GİZLİ SİLAHI: KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ

Oğuz Aydın isminin Beşiktaş cephesinde bu kadar güçlü bir şekilde yankılanmasının arkasında ise çok önemli bir detay yatıyor. Fenerbahçeli milli futbolcunun, Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü ile olan çok yakın arkadaşlığı bu transferin seyri açısından büyük bir avantaj olarak görülüyor. Siyah-beyazlı yönetimin, Orkun Kökçü faktörünü devreye sokarak Oğuz Aydın'ı ikna sürecinde ibreyi Beşiktaş'a çevirmeyi planladığı aktarıldı.

TRABZONSPOR'UN DA KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Genç ve dinamik yapısıyla Süper Lig devlerinin her zaman iştahını kabartan Oğuz Aydın'ın ismi, geride bıraktığımız sezonda Trabzonspor ile de ciddi şekilde anılmıştı. Bordo-mavili kulübün de transferi için yoğun mesai harcadığı ancak bir türlü sonuçlandıramadığı yetenekli yıldız için şimdi en ciddi adayın Beşiktaş olduğu ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde İstanbul devleri arasında sıcak bir transfer derbisi yaşanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Oğuz Aydın beşiktaş fenerbahçe
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