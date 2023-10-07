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Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'dan ilginç protesto kararı!

07.10.2023 16:59 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş tribün grubu Çarşı, yarın oynanacak İstanbulspor maçında oyuncuları protesto edeceği ve ilk 5 dakika boyunca hiçbir marş söylenmeyeceği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifasının ardından kulübün içi karışmış durumda. Olağanüstü kongre kararı alan Ahmet Nur Çebi yönetimi, kısa süre içinde seçime giderek bu eleştiriye yanıt verecek.

TRİBÜNLERDEN İLGİNÇ PROTESTO

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Yarın oynanacak İstanbulspor maçında protesto hazırlığı yapan Beşiktaş taraftarları, mücadelenin ilk 5 dakikası hiçbir beste söylemeyecek ve stadyumda adeta çıt çıkmayacak. Oyuncuları böyle bir yöntemle eleştirme kararı alan siyah-beyazlı taraftarlar şimdiden organize olmuş durumda.

Çarşı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Büyük Beşiktaş taraftarına çağrımızdır.

Şanlı Beşiktaş'ın taraftarları olarak; Lugano maçı sonrasında iyi günde kötü günde takımı hiçbir zaman yalnız bırakmadığımızı ve destek olduğumuzu göstermek amacıyla bütün takımı soyunma odasından sahaya davet ettik.

Bu isteğimize kulak asmayıp lüks arabalarına binip stattan kaçarcasına ayrılan futbolculara hepsinin gelip geçici, kalıcı olanın biz taraftarların olduğunu göstermek amacıyla; yarın İstanbulspor maçının ilk 5 dakikası susup futbolcuları protesto ederek buranın Beşiktaş olduğunun farkına varmalarını sağlayacağız.

Biz formaların arkasında yazan isimlere değil göğüslerinde taşıdıkları Beşiktaş armasına aşığız.

Hepiniz gelip geçicisiniz ama biz kalıcıyız.

Beşiktaş'ın sahibi taraftardır.

Burası Beşiktaş!"

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