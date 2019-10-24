Beşiktaş taraftarı Abdullah Avcı'yı istifaya davet etti!

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Beşiktaş, Braga ile karşı karşıya gelirken, mücadelenin 80. dakikasında konuk ekip 2-1 öne geçti. Bu dakikadan sonra tribünler Teknik Direktör Abdullah Avcı’yı istifaya çağırdı.

‘Avcı istifa’ tezahüratları yapan siyah-beyazlılar, ayrıca Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Sergen Yalçın lehine de tempo tuttu. Avcı’ya tepki gösteren siyah-beyazlılar, Braga’nın 2. golünde hata yapan Caner Erkin’i de top ayağına geldiğinde yuhaladı.

OĞUZHAN'A DA TEPKİ

Beşiktaş’ta performansı beklenenin altında kalan Oğuzhan Özyakup’a siyah-beyazlı tribünler tepki gösterdi.

Portekiz ekibinin 38. dakikada bulduğu golde verdiği hatalı pasla konuk ekibin pozisyon yakalamasına sebep veren ve 61 dakika boyunca bekleneni veremeyen Oğuzhan Özyakup, yerini genç oyuncu Kartal Kayra Yılmaz’a bıraktı.

Siyah-beyazlı tribünler oyundan çıkan Oğuzhan’ı protesto ederken genç Kartal’ı ise alkışladı.

