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Beşiktaş taraftarı, Kasımpaşa maçından sonra Şenol Güneş'i tribünlere çağırdı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.05.2019 23:28 | Son Güncelleme

Kasımpaşa maçıyla birlikte Beşiktaş'taki kariyerini noktalayan Şenol Güneş'e siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşmanın ardından destek verdi. Taraftarlar maçın ardından takımı tribünlere çağırdı.

Beşiktaş taraftarı, Kasımpaşa maçından sonra Şenol Güneş'i tribünlere çağırdı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi Kasımpaşa maçıyla birlikte sona ererken, siyah-beyazlı taraftarlar 4 yıldır takımın başında bulunan tecrübeli teknik adama maçın sonunda destek verdi.

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Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte stat hoparlöründen 'Güle güle sana, yolun açık olsun' şarkısı çaldı. Maçın bitiminde tribünler Vida ve Atiba'ya tezahüratlarda bulunurken, takımın soyunma odasına gitmesi sonrasında taraftarlar 'Oğuzhan, takımı buraya getir' ve 'Beşiktaş'ım el ele, hep beraber tribüne' tezahüratları yaptı.

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Futbolcularıyla birlikte yeniden sahaya çıkan Şenol Güneş, tribünleri tek tek selamladı ve teşekkür etti. Futbolcuları tarafından omuzlara alınan Şenol Güneş'e taraftarlar büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

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