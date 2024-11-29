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Beşiktaş taraftarı öfkeli! Havalimanında şok protesto... "İsrail takımına nasıl yenilirsiniz?"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
29.11.2024 06:35
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UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail takımı Maccabi Tel-Aviv’e kaybeden Beşiktaş'ta taraftar öfkeli. Son 6 maçından 1 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, son yenilgiyle taraftarın sabrını taşırdı. 3-1’lik bir mağlubiyet sonrası Beşiktaş, İstanbul’a dönüşünde taraftarların tepkisiyle karşılaştı: "İsrail takımına nasıl yeniliyoruz?! Hiç mi utanmadınız! Burası Beşiktaş! Herkes kendine gelsin."

Beşiktaş taraftarı öfkeli! Havalimanında şok protesto... "İsrail takımına nasıl yenilirsiniz?"

Beşiktaş'ta kötü gidiş sürüyor. UEFA Avrupa Ligi’nde İsrail takımı Maccabi Tel-Aviv’e 3-1’lik skorla kaybeden siyah-beyazlılarda taraftar atık isyan etti. Gece geç saatlerde İstanbul’a dönen taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN HAVALİMANINDA PROTESTO

Macaristan’ın Debrecen şehrinde gerçekleşen maç sonrasında, takımı taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne indi. Burada, yaklaşık 100 Beşiktaş taraftarı, yaptıkları tezahüratlarla kulüp yönetimi, teknik ekip ve futbolcuları protesto etti.

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"İSRAİL TAKIMINA NASIL YENİLİYORUZ?"

Beşiktaş taraftarları "Bunu kabul etmiyoruz. Beşiktaş gibi oynayın. Fenerbahçe maçında da böyle oynarsanız bak... Kimse kusura bakmasın. İsrail takımına nasıl yeniliyoruz? Hiç mi utanmadınız! Burası Beşiktaş! Herkes kendine gelsin." diyerek takıma tepki gösterdi.

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Havalimanında güvenlik önlemleri artırıldı.

YÖNETİM VE FUTBOLCULAR TEPKİLERİ DİNLEDİ

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, yardımcı antrenör Serdar Topraktepe ile futbolcular Necip Uysal, Salih Uçan ve Ersin Destanoğlu taraftarların yanına gelerek tepki gösteren gruba hitap etti.

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Takım, taraftardan hem özür diledi hem de "düzelteceğiz" sözü verdi.

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beşiktaş
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