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Beşiktaş yönetiminde flaş hamle! Tribünde İsraillilerle oturmak istemediler ve terk ettiler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.11.2024 20:42
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Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ufak çaplı bir kriz yaşandı. Beşiktaş tarafı protokol tribününde İsrail heyetiyle beraber olmak istemediği için talep sonrası kendilerine tribünde ayrı bir yer oluşturuldu.

Beşiktaş yönetiminde flaş hamle! Tribünde İsraillilerle oturmak istemediler ve terk ettiler...

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta bu maç öncesinde yönetimden bir talep geldi. İsrailli yetkililerle aynı tribünde yer almak istemeyen siyah-beyazlılar, bulundukları tribünü terk etti. Durumu stadyum yönetimine bildiren Beşiktaş, kısa süre sonra kendilerine farklı bir alan seçti.

MAÇI İSTANBUL'DAN ALDIRTMIŞLARDI

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İsrail ekibinin temsilcileri, İstanbul'da can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle maçı Macaristan'a aldırtmıştı.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ BERABER OTURMAK İSTEMEDİ

Macaristan'a giden Beşiktaş yönetimi, tribünde İsrail heyetiyle beraber olmak istemediği için stat yönetimden talepte bulundu ve ayrı bir yerde oturmaya karar verdi. İki takımın yetkilileri, karşılaşmayı ayrı yerlerde takip etti.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:45 İY
Beşiktaş Beşiktaş
1 - 2
Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv

Anahtar Kelimeler:
İsrail beşiktaş
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