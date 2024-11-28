Beşiktaş yönetiminde flaş hamle! Tribünde İsraillilerle oturmak istemediler ve terk ettiler...

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta bu maç öncesinde yönetimden bir talep geldi. İsrailli yetkililerle aynı tribünde yer almak istemeyen siyah-beyazlılar, bulundukları tribünü terk etti. Durumu stadyum yönetimine bildiren Beşiktaş, kısa süre sonra kendilerine farklı bir alan seçti.

MAÇI İSTANBUL'DAN ALDIRTMIŞLARDI

İsrail ekibinin temsilcileri, İstanbul'da can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle maçı Macaristan'a aldırtmıştı.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ BERABER OTURMAK İSTEMEDİ

Macaristan'a giden Beşiktaş yönetimi, tribünde İsrail heyetiyle beraber olmak istemediği için stat yönetimden talepte bulundu ve ayrı bir yerde oturmaya karar verdi. İki takımın yetkilileri, karşılaşmayı ayrı yerlerde takip etti.