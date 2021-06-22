Beşiktaş taraftarı, Sergen Yalçın'ın evine gidecek

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yönetim arasında yapılan görüşmelerin ardından anlaşma çıkmaması ve iki kupalı teknik adamın, yönetimle yola devam etmeme kararı alması, siyah-beyazlı camiada şok etkisi yarattı.

Sergen Yalçın'la telefon görüşmesi yapan Rıdvan Dilmen, başarılı teknik adamın Beşiktaş'ta göreve devam etmeyeceğini açıklarken; siyah-beyazlı taraftarlar büyük bir üzüntü yaşadı.

Ekonomik sorunların yanı sıra birçok sıkıntıya rağmen Beşiktaş'ın şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın'a destek veren taraftarlar, sosyal medya üzerinden yönetime büyük tepki gösterdi.

SERGEN YALÇIN'IN EVİNE GİDECEKLER

Tepkilerin yanı sıra harekete geçen siyah beyazlı taraftarlar, yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya üzerinden flaş bir karar aldı.

Sergen Yalçın'ın yönetimle yaşadığı çıkmazı protesto etmek ve başarılı teknik adama destek vermek için evinin önünde toplanma kararı alan taraftarlar, twitter üzerinden atağa geçti. Beşiktaşlı taraftarlar öğle saatlerinde Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki evinde toplanacak. Taraftarlar burada Sergen Yalçın'ı geri döndürmeye çalışacak.



