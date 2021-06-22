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Fenerbahçe'den Sergen Yalçın bombası!

22.06.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe yönetiminin, Sergen Yalçın'ı arayarak “İmza atma, biraz bekle” dediği iddia edildi. Henüz imza atmayan Yalçın için, “Fenerbahçe'ye gidecek” iddiaları camiada büyük rahatsızlığa neden olurken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de, dedikoduların ayyuka çıktığı dönemde Sergen Yalçın'a cip hediye ederek mukavele yolunu açmaya çalıştı.

Fenerbahçe'den Sergen Yalçın bombası!

Beşiktaş'ta çifte kupa sonrası bir türlü imza atmayan Sergen Yalçın'ın ismi gündemden düşmüyor. Hatta bugünlerde genç teknik adamın Fenerbahçe ile görüşmeler yaptığı söylentisi de ayyuka çıkmış durumda. Tatilde olan ve henüz mukavele imzalamayan Yalçın daha önce, "Beşiktaş'tan ayrılmam söz konusu değil" diyerek kendini önemli ölçüde bağlamıştı. Ancak Fenerbahçe'den gelecek bol sıfırlı bir teklifin genç hocanın kafasını karıştıracağı endişesi de var.

BU HAFTA ÇOK KRİTİK

İmzanın gecikmesiyle camiada bu söylentilerin ardı arkası kesilmezken, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin genç teknik adama bir cip hediye ettiği ve gönlünü almaya çalıştığı öğrenildi. Sezon içinde büyük maddi fedakarlıklarda bulunan Başkan'ın bu jestine rağmen Sergen Yalçın'ın olumlu bir yanıt vermemesi rahatsızlığı artırdı. Bu hafta yapılacak görüşmelerde imza atılmazsa Sergen Yalçın, Kadıköy'ün yolunu tutabilir. (Akşam)


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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ne gerek var sergene ya Umarım böyle bir hataya düşmez fenerbahçe
SERGEN YALÇIN DEMEK BEŞİKTAŞ DEMEK ÖZDEŞLEŞMİŞTİR FATİH TERİMİN GS DE ÖZDEŞLEŞTİĞİ GİBİ BİZİM BİLDİĞİMİZ SERGEN YALÇIN ZATEN ASLA BÖYLE BİŞEYİ KABUL ETMEZ HERŞEY PARA DEĞİLDİR ETSEDE KARİYERİNİ BİTİRİR.

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