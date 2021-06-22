Fenerbahçe'den Sergen Yalçın bombası!

Beşiktaş'ta çifte kupa sonrası bir türlü imza atmayan Sergen Yalçın'ın ismi gündemden düşmüyor. Hatta bugünlerde genç teknik adamın Fenerbahçe ile görüşmeler yaptığı söylentisi de ayyuka çıkmış durumda. Tatilde olan ve henüz mukavele imzalamayan Yalçın daha önce, "Beşiktaş'tan ayrılmam söz konusu değil" diyerek kendini önemli ölçüde bağlamıştı. Ancak Fenerbahçe'den gelecek bol sıfırlı bir teklifin genç hocanın kafasını karıştıracağı endişesi de var.

BU HAFTA ÇOK KRİTİK

İmzanın gecikmesiyle camiada bu söylentilerin ardı arkası kesilmezken, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin genç teknik adama bir cip hediye ettiği ve gönlünü almaya çalıştığı öğrenildi. Sezon içinde büyük maddi fedakarlıklarda bulunan Başkan'ın bu jestine rağmen Sergen Yalçın'ın olumlu bir yanıt vermemesi rahatsızlığı artırdı. Bu hafta yapılacak görüşmelerde imza atılmazsa Sergen Yalçın, Kadıköy'ün yolunu tutabilir. (Akşam)



