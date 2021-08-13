SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş taraftarından Abdullah Avcı'ya tepki

Beşiktaş taraftarından Abdullah Avcı'ya tepki

13.08.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş taraftarları Çaykur Rizespor'u 3-0 yendikleri maçta eski teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepki gsöterdi.

Beşiktaş taraftarından Abdullah Avcı'ya tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, eski teknik direktörleri Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan ayrılma sürecinde tazminat alması nedeniyle taraftarlar, müsabakanın 75. dakikasında deneyimli teknik direktör aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

SALİH VE KENAN TAM NOT ALDI

Beşiktaş'ın yeni transferleri Salih Uçan ve Kenan Karaman, beğeni topladı.

Siyah-beyazlılarla ilk maçlarına çıkan Salih ve Kenan, gösterdiği performansla taraftarını mutlu etti.

Öte yandan Kenan, siyah-beyazlıların attığı ilk golün hazırlayıcısı da oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pelkas: 3-4 hafta yokumPelkas: 3-4 hafta yokum
İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşetiİstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti
Beşiktaş kaldığı yerden devam ediyor!Beşiktaş kaldığı yerden devam ediyor!
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç alacaklar dikkat! 50 bin liraya kadar düşüş

Araç alacaklar dikkat! 50 bin liraya kadar düşüş

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de kritik değişiklik

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de kritik değişiklik

Mario Balotelli'nin tecavüz davası sonuçlandı

Mario Balotelli'nin tecavüz davası sonuçlandı

Arda Turan'dan G.Saray taraftarına mesaj

Arda Turan'dan G.Saray taraftarına mesaj

Kayserispor'un yeni transferi imzayı atıyor

Kayserispor'un yeni transferi imzayı atıyor

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

G.Saraylı yıldız Süper Lig ekibine gidiyor

G.Saraylı yıldız Süper Lig ekibine gidiyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Messi'nin yeni adresi belli oldu

Messi'nin yeni adresi belli oldu

İşte Caner Erkin'in yeni takımı

İşte Caner Erkin'in yeni takımı

F.Bahçeli yıldız Rusya'ya transfer oluyor

F.Bahçeli yıldız Rusya'ya transfer oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.