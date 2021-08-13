Beşiktaş taraftarından Abdullah Avcı'ya tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, eski teknik direktörleri Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.
Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan ayrılma sürecinde tazminat alması nedeniyle taraftarlar, müsabakanın 75. dakikasında deneyimli teknik direktör aleyhinde tezahüratlarda bulundu.
Beşiktaş'ın yeni transferleri Salih Uçan ve Kenan Karaman, beğeni topladı.
Siyah-beyazlılarla ilk maçlarına çıkan Salih ve Kenan, gösterdiği performansla taraftarını mutlu etti.
Öte yandan Kenan, siyah-beyazlıların attığı ilk golün hazırlayıcısı da oldu.
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