Beşiktaş taraftarından Fenerbahçe'ye: 'El ele kümeye'

Beşiktaş - Rizespor maçı öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar Fenerbahçe'yi hedef aldı.
Beşiktaş taraftarları, "Rize - Fener el ele, hep berabere kümeye" şeklinde tezahüratlar yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada bu mesajlara tepki gösterdi.
Fenerbahçe, 10 hafta sonunda Spor Toto Süper Lig'de 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puanda yer alıyor.
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