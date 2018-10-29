SPOR

Beşiktaş taraftarından Fenerbahçe'ye: 'El ele kümeye'

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.10.2018 20:36 | Son Güncelleme

Beşiktaş taraftarları, Çaykur Rizespor karşılaşmasında zor günler geçiren Fenerbahçe'ye yönelik tezahüratlar yaptı.

Beşiktaş taraftarından Fenerbahçe'ye: 'El ele kümeye'

Beşiktaş - Rizespor maçı öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar Fenerbahçe'yi hedef aldı.

Beşiktaş taraftarları, "Rize - Fener el ele, hep berabere kümeye" şeklinde tezahüratlar yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada bu mesajlara tepki gösterdi.

Fenerbahçe, 10 hafta sonunda Spor Toto Süper Lig'de 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puanda yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş taraftar Vodafone Park Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bjk liler götünüze kına yakın emi
8jk geçen hafta göztepe maçında tolgay ve gökhan gönülün yaptıgı hareketlere kırmızı çıkmadı bugün de rizeli aynı hareketi yaptı hemen yedi kırmızıyı şikeci fiko iyi manipüle etmiş hakemleri sekiztaş bugün hakemle maç kazandı ...
adamlar dogru diyor hı hı :D
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