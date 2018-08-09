Dünyaca ünlü yıldıza mesaj yağmuru

Beşiktaş taraftarı Mario Götze için çıldırdı... Beşiktaş'ta Anderson Talisca'nın Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande’ye gitmesinin ardından siyah beyazlı ekip için 10 numara transferi için çalışmaları sürüyor.
Daha önceki transfer sezonlarında 'Come to Beşiktaş' sloganıyla taraftarların yıldız futbolcuların Beşiktaş’a imza atmasına yardımcı oldukları biliniyor. Siyah beyazlı taraftarların son hedefi ise ofansif orta saha olarak görev yapan Alman futbolcu Mario Götze oldu.
Yüzlerce Beşiktaşlı taraftar, Mario Götze’nin son paylaştığı fotoğrafa Come to Beşiktaş yazarak adeta mesaj yağmuruna tuttu. Diğer yandan taraftarlar yıldız ismin bu yorumlara ne tepki vereceği merak konusu olarak görülüyor.
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