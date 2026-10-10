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Islıklar sonrası barış mesajı! Kerem Demirbay’dan Galatasaray’a özür

Kasımpaşalı Kerem Demirbay, Galatasaray maçında ıslıklanmasının ardından sarı-kırmızılı taraftardan özür dileyip yanlış anlaşıldığını söyledi.

Islıklar sonrası barış mesajı! Kerem Demirbay’dan Galatasaray’a özür
Emre Şen
Kerem Demirbay

Kerem Demirbay

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
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Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray’a deplasmanda 3-1 yenilen Kasımpaşa’nın tecrübeli futbolcusu Kerem Demirbay, daha önce verdiği bir röportajdaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek sarı-kırmızılı taraftarlardan özür diledi. Demirbay, RAMS Park’taki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

RAMS PARK’TA ISLIKLARLA KARŞILANDI

Islıklar sonrası barış mesajı! Kerem Demirbay’dan Galatasaray’a özür 1

Galatasaray’da bir dönem forma giyen 33 yaşındaki Demirbay, karşılaşmada oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarın ıslık ve yuhalamalarıyla karşılaştı. Tepkinin nedeni, birkaç gün önce gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’na verdiği röportajda Galatasaray’ın son dört yıldaki lig üstünlüğüyle ilgili yaptığı açıklamalardı. Demirbay, o röportajda düşündüklerini söylese her yerin patlayacağını, durumun dışarıdan göründüğü gibi olmadığını ifade etmişti.

Sözlerin sosyal medyada gündem olmasının ardından yaptığı paylaşımda ise ifadelerinin bağlamından koparıldığını belirten Demirbay, Galatasaray’ın son dört yıldaki şampiyonluklarının büyük bir emeğin, fedakârlığın ve mücadelenin sonucu olduğunu söylemişti.

“BURADA OYNAMAK KOLAY DEĞİL”

Islıklar sonrası barış mesajı! Kerem Demirbay’dan Galatasaray’a özür 2

Maç sonunda kendileri için kötü bir sonucu geride bıraktıklarını söyleyen Demirbay, karşılaşmanın teknik direktörün planladığı gibi gitmediğini belirtti. Takıma enerji katması için bazı oyuncuların sonradan oyuna alındığını ancak bunun da istenen sonucu getirmediğini ifade eden deneyimli futbolcu, RAMS Park’ta oynamanın kolay olmadığını vurguladı. Hem kendi takımının hem de Galatasaray’ın çok iyi mücadele ettiğini söyleyen Demirbay, ev sahibi ekibi tebrik etti.

“HEPSİNDEN ÖZÜR DİLERİM”

Islıklar sonrası barış mesajı! Kerem Demirbay’dan Galatasaray’a özür 3

Taraftarın tepkisine de değinen Demirbay, kendisini tanıyanların bildiği gibi bir insana saygısızlık yapmayacağını söyledi. Islıklayan taraftarlara kırgınlıkları nedeniyle anlayış gösterdiğini belirten oyuncu, duygusal bir dönemden geçiliyor olabileceğini ifade ederek hepsinden özür diledi. Bu kırgınlığın uzun sürmemesini umduğunu söyleyen Demirbay, yanlış anlaşıldığını vurguladı.

Almanca düşündüğünü Türkçe söylemeye çalışırken bazen yanlış ifadeler kullanabildiğini, bazen de konunun başka yerlere çekildiğini anlatan Demirbay, Galatasaray’da iki sezon top koştuğunu hatırlattı. O dönemde şu anda Galatasaray forması giyen Yunus Akgün’le birlikte şampiyonluk için emek verdiklerini belirten Demirbay, ne kendine, ne takım arkadaşlarına, ne hocalarına ne de taraftarlarına saygısızlık yapmayacağını söyledi.

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