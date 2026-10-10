Galatasaray'dan maç sonu hakem açıklaması! "Net faul var, isteksizdi!"

Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa’yı 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Saraloğlu, Lucas Torreira’nın kırmızı kart gördüğü pozisyon ve hakem Halil Umut Meler’in maç yönetimiyle ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

GALATASARAY KASIMPAŞA’YI 3-1 YENDİ

RAMS Park’ta cezalı Okan Buruk’un yokluğunda sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, 45. dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 65. dakikasında Torreira’nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Galatasaray, 68. dakikada Rak-Sakyi’nin golüyle Kasımpaşa’ya eşitliği verdi. Sarı-kırmızılı ekip, son bölümde Barış Alper Yılmaz ve 90+6'da Mario Lemina’nın golleriyle 3-1'i buldu. Bu sonuçla puanını 16'ya çıkaran Galatasaray, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi, Kasımpaşa ise sezonun ilk yenilgisini aldı.

KIRMIZI KART ÖNCESİNDE NET FAUL VAR

Torreira, Diarra’ya yaptığı müdahalenin ardından önce sarı kart görmüş, VAR uyarısı sonrası Meler kararını değiştirerek Uruguaylı orta sahaya direkt kırmızı kart göstermişti. Saraloğlu, kararla ilgili sözlerinde pozisyondan önce net bir faul olduğunu savundu. Sarı-kırmızılı antrenöre göre Abdülkerim Bardakcı yeterince itilmeyince dengesi bozuldu, top rakibe geçti ve Torreira müdahale ederek kart gördü.

“HAKEM İSTEKSİZDİ”

Meler’i değerli bir futbol hakemi olarak niteleyen Saraloğlu, ancak hakemin maç boyunca biraz isteksiz olduğunu söyledi. Süre sayımında da çok yavaş davrandığını öne süren Saraloğlu, sürekli dördüncü hakemi uyarmak zorunda kaldıklarını belirtti. Topun oyunda kalma süresinin artırılmasını istediklerini söyleyen teknik adam, bu kuralın oyunun akıcı olması için konulduğunu, antrenörlerin kuralı uygulatmaya çalıştığını hatırlattı ve hakemlerin de uygulatmak zorunda olup olmadığını sordu. Top oyundayken pozisyon bulduklarını, temponun düşmesinin kendi aleyhlerine olduğunu ve bunu tüm rakiplerin bildiğini söyleyen Saraloğlu, “Hakemlerden destek bekliyoruz” dedi.

TÜRK FUTBOLU İÇİN HAKEM VURGUSU

Sözlerini hakemlere başarı dileyerek sürdüren Saraloğlu, aslında onlara geçmiş olsun demek gerektiğini belirtti. Türk futbolunda hakemlerin önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Saraloğlu, hem ülke futbolunun gelişmesini hem de dünya futbolunda yer edinilmesini istediğini, bunda hakemlerin de rol oynaması gerektiğini ifade etti.

OSİMHEN İÇİN İDARELİ KULLANIM

Sakatlıktan dönen ve Kasımpaşa maçında 77. dakikada Deniz Gül’ün yerine oyuna giren Victor Osimhen’le ilgili de konuşan Saraloğlu, yıldız golcünün sakatlıktan yeni çıktığını, takımda milli takımdan yeni gelen oyuncuların da bulunduğunu söyledi. Saraloğlu, bu isimleri korumak zorunda kaldıklarını, idareli kullanmaları gerektiğini ifade etti.