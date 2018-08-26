Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş taraftarını çıldırttı

Maçın ilk yarısında kalesinde üst üste golleri gören Beşiktaş'ta net fırsatları harcayan Oğuzhan Özyakup, tribünlerin bir bölümü tarafından ıslıkla prostesto edildi.
Siyah-beyazlı taraftarların bir bölümü, yıldız oyuncunun ayağına top geldiğinde ıslıkla tepki gösterirken, diğer bölümü oyuncaya destek verdi.
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