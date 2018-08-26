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Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş taraftarını çıldırttı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.08.2018 23:22 | Son Güncelleme

Vodafone Park'ta Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta, iki net gol fırsatını harcayan Oğuzhan Özyakup taraftarların tepkisine maruz kaldı.

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş taraftarını çıldırttı

Maçın ilk yarısında kalesinde üst üste golleri gören Beşiktaş'ta net fırsatları harcayan Oğuzhan Özyakup, tribünlerin bir bölümü tarafından ıslıkla prostesto edildi.

Siyah-beyazlı taraftarların bir bölümü, yıldız oyuncunun ayağına top geldiğinde ıslıkla tepki gösterirken, diğer bölümü oyuncaya destek verdi.


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Anahtar Kelimeler:
oğuzhan özyakup Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sen git plaj futbolu oyna artık. beşiktaşın ilk sene şampiyonluğundan bunyana 3 senedir yatıyorsun kredin doldu.
Bülent Kormaz helal olsun sana
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