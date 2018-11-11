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Beşiktaş taraftarından Oğuzhan Özyakup'a tepki

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.11.2018 21:56 | Son Güncelleme

Beşiktaş-Sivasspor karşılaşmasının 53. dakikasında yaptığı hatalı pasla siyah-beyazlıların 2-1 geriye düşmesine neden olan Oğuzhan’a tribünler tepki gösterdi.

Beşiktaş taraftarından Oğuzhan Özyakup'a tepki

Beşiktaş-Sivasspor karşılaşmasının ikinci yarısında dakikalar 53’ü gösterdiğinde yaptığı hatalı pas sonrasında topu Emre’ye kaptıran Oğuzhan Özyakup, Emre’nin bu pozisyonda gol atması sonrasında tribünler tarafından ıslıklandı.

Top ayağına her geldiğinde tribünler tarafından ıslıklanan Oğuzhan Özyakup’u Teknik Direktör Şenol Güneş 57. dakikada oyundan aldı.

Oyundan çıktığı anda da ıslıklanan Oğuzhan, yerini Mustafa Pektemek’e bıraktı.

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Beşiktaş oğuzhan özyakup

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
oguzhan defol git sen futbolcu falan değilsin.hiç sevmedim seni.haksız değilmişim.sen top toplayıcı bile olamazssın.
senol hoca tolga, oguzhanı al ve git lütfen ya. zaten gitmek istiyorsun takımı yakma artık . bu nsl kadro allah aşkına ya
hocam iki sene çok güzeldi teşekkür ederiz ama artık bırak git hep aynı şeylerin etrafında dönüp duruyosun
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