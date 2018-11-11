Beşiktaş taraftarından Oğuzhan Özyakup'a tepki

Beşiktaş-Sivasspor karşılaşmasının ikinci yarısında dakikalar 53’ü gösterdiğinde yaptığı hatalı pas sonrasında topu Emre’ye kaptıran Oğuzhan Özyakup, Emre’nin bu pozisyonda gol atması sonrasında tribünler tarafından ıslıklandı.
Top ayağına her geldiğinde tribünler tarafından ıslıklanan Oğuzhan Özyakup’u Teknik Direktör Şenol Güneş 57. dakikada oyundan aldı.
Oyundan çıktığı anda da ıslıklanan Oğuzhan, yerini Mustafa Pektemek’e bıraktı.
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