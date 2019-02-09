Beşiktaş taraftarından Tolgay Arslan'a dürüm göndermesi!

Beşiktaş, Bursaspor'u 2-0 yenerken taraftarlar Fenerbahçe'ye transfer olan eski futbolcuları Tolgay Arslan'a göndermede bulundular.

Taraftarlar, Beşiktaş'ta forma giyerken 12. haftada oynanan Sivasspor maçının devre arasında dürüm yediği için kadro dışı kalan Tolgay Arslan'a "Tolgay Arslan dürümler nerede?" ve "Tolgay Arslan dürüm yesene" tezahüratlarında bulundular.

