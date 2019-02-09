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Beşiktaş taraftarından Tolgay Arslan'a dürüm göndermesi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.02.2019 21:21 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı taraftarlar, Bursaspor maçında Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan'a göndermede bulunarak "Tolgay Arslan dürümün nerede!" diye bağırdı.

Beşiktaş taraftarından Tolgay Arslan'a dürüm göndermesi!

Beşiktaş, Bursaspor'u 2-0 yenerken taraftarlar Fenerbahçe'ye transfer olan eski futbolcuları Tolgay Arslan'a göndermede bulundular.

Taraftarlar, Beşiktaş'ta forma giyerken 12. haftada oynanan Sivasspor maçının devre arasında dürüm yediği için kadro dışı kalan Tolgay Arslan'a "Tolgay Arslan dürümler nerede?" ve "Tolgay Arslan dürüm yesene" tezahüratlarında bulundular.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş tolgay arslan Fenerbahçe

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