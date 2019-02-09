Beşiktaş taraftarından Tolgay Arslan'a dürüm göndermesi!

Beşiktaş, Bursaspor'u 2-0 yenerken taraftarlar Fenerbahçe'ye transfer olan eski futbolcuları Tolgay Arslan'a göndermede bulundular.
Taraftarlar, Beşiktaş'ta forma giyerken 12. haftada oynanan Sivasspor maçının devre arasında dürüm yediği için kadro dışı kalan Tolgay Arslan'a "Tolgay Arslan dürümler nerede?" ve "Tolgay Arslan dürüm yesene" tezahüratlarında bulundular.
Maç bitti, kırmızı kart gördü
Fenerbahçe'de şok sakatlık!
İzmir sporunu yasa boğan ölüm
UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede 2 Türk var
Trabzonspor taktik çalıştı
Galatasaray'a yeni sponsor
Karaman 3 büyüklere yenilmiyor
Fatih Terim babasının mezarını ziyaret etti
'Böyle bir acıyı tarif edecek kelime yok'
Arsene Wenger PSG yolunda
Bayern'den geleceğe yatırım! Transfer...
Kagawa'dan flaş itiraf!
Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!
Ronaldo'dan James Rodriguez'e telefon
Ümit Özat'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum