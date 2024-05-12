Beşiktaş taraftarını çılgına çevirecek transfer! Siyah-Beyazlılar'ın istediği Angel Di Maria teklife yanıt verdi

Bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak güçlü bir ekip kurmak için düğmeye basarken geçtiğimiz günlerde gündeme gelen isim taraftarı oldukça heyecanlandırmıştı.

DI MARIA YANIT VERDİ

Kariyerinde birçok önemli kulüpte forma giymiş olan Angel Di Maria ile görüşme yapan Siyah-Beyazlı yönetime yıldız oyuncudan yanıt geldi.

"BANA SÜRE VERİN"

Portekiz temsilcisi Benfica'da oynayan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki yıldızın 1 yıl kontrat uzatma durumu var. Ancak bunun henüz netleşmediği iddia edildi.

Arjantin'den çeşitli teklif alan Di Maria'nın Beşiktaş'ın kendisine ilgi duymasından memnun olduğu ve Siyal-Beyazlılar'a, "Bana biraz süre vermenizi istiyorum." dediği öğrenildi.





