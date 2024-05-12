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Beşiktaş taraftarını çılgına çevirecek transfer! Siyah-Beyazlılar'ın istediği Angel Di Maria teklife yanıt verdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.05.2024 16:32
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Önümüzdeki sezon şampiyon bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat ve kurmayları harekete geçerken geçtiğimiz günlerde Angel Di Maria'yı gündemine almıştı. Siyah-Beyazlılar'ın kadrosuna katmak istediği yıldız isim teklife yanıt verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş taraftarını çılgına çevirecek transfer! Siyah-Beyazlılar'ın istediği Angel Di Maria teklife yanıt verdi
Angel Di Maria

Angel Di Maria

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
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Bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak güçlü bir ekip kurmak için düğmeye basarken geçtiğimiz günlerde gündeme gelen isim taraftarı oldukça heyecanlandırmıştı.

DI MARIA YANIT VERDİ

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Kariyerinde birçok önemli kulüpte forma giymiş olan Angel Di Maria ile görüşme yapan Siyah-Beyazlı yönetime yıldız oyuncudan yanıt geldi.

"BANA SÜRE VERİN"

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Portekiz temsilcisi Benfica'da oynayan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki yıldızın 1 yıl kontrat uzatma durumu var. Ancak bunun henüz netleşmediği iddia edildi.

Arjantin'den çeşitli teklif alan Di Maria'nın Beşiktaş'ın kendisine ilgi duymasından memnun olduğu ve Siyal-Beyazlılar'a, "Bana biraz süre vermenizi istiyorum." dediği öğrenildi.

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