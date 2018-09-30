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Beşiktaş, taraftarının Bursaspor taraftarının saldırısına uğramasına tepki gösterdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.09.2018 23:10 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü, Bozüyük'te siyah-beyazlı iki taraftarın, Bursaspor formalı kişiler tarafından saldırıya uğramasını yaptığı yazılı açıklama ile kınadı.

Beşiktaş, taraftarının Bursaspor taraftarının saldırısına uğramasına tepki gösterdi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bozüyük’te bir dinlenme tesisinde, Gediz Beşiktaşlılar Derneğimizin üyeleri Şerafettin Baş ve Halil İbrahim Işık isimli taraftarlarımızın bir grup futbol teröristi tarafından saldırıya uğradığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Üzerlerinde Bursaspor forması olmasına rağmen ne Bursa şehrimizi ne de Bursaspor camiasını temsil etmeyen bu futbol teröristleri maalesef ki Türk futbolunun önündeki en çirkin engeldir." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyelerinin darbedilen taraftarlara geçmiş olsun dileklerine ilettiği belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:

"Bursaspor Camiasının da bu olaydan en az bizim kadar üzgün olduğuna yürekten inanıyoruz. Kulübümüz, İçişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunarak başlayan hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır. Darbedilen taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, futbolun güzelliklerini kirleten bu tür olayların bir daha asla tekrarlanmamasını temenni ederiz."

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Beşiktaş taraftar

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