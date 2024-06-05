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Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getirdi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.06.2024 19:04
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Beşiktaş, 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı Giovanni van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe'nin yapacağını açıkladı. Teknik direktörlük konusunda takımın kimin başına geçeceği büyük merak konusu olmuşken, siyah-beyazlı yönetim yaptığı bu hamleyle dedikodulara son noktayı koydu.

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getirdi!

Süper Lig’de sezonu yardımcı antrenör Serdar Topraktepe ile tamamlayan Beşiktaş’ta bir süredir devam eden teknik direktör arayışı son buldu. Siyah-beyazlı ekip, son olarak İskoç ekibi Glasgow Rangers'ı çalıştıran 49 yaşındaki Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Giovanni van Bronckhorst'un yardımcılıklarını ise Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe’nin yapacağı belirtildi.

BİRÇOK KUPASI BULUNUYOR

Son olarak İskoçya Ligi'nde Rangers'ı çalıştıran Giovanni van Bronckhorst, teknik direktörlük kariyerinde toplam 6 kupa kazandı.

Feyenoord (2015-19):
Eredevisie
Hollanda Kupası x2
Hollanda Süper Kupası x2

Glasgow Rangers (2021-22)
İskoçya Kupası

RANGERS KARNESİ

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Giovanni van Bronckhorst'un Rangers kariyeri:

68 maç
42 galibiyet
11 beraberlik
15 mağlubiyet
Maç başına puan ortalaması: 2.01

BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

"Yönetim Kurulumuz tarafından yeni dönem yapılanmasıyla ilgili gerçekleştirilen detaylı çalışmalar sonucu Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Hollandalı Giovanni van Bronckhorst getirilmiştir.

2+1 yıllık anlaşmaya varılan Giovanni van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe yapacaktır. Yeni Teknik Direktörümüzün imza töreni ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Giovanni van Bronckhorst'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

GIOVANNI VAN BRONCKHORST KİMDİR?

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Profesyonel futbolculuk kariyerine 1993 yılında Hollanda'nın Rotterdam kulübünde başlayan van Bronckhorst daha sonra Feyenoord, Glasgow Rangers, Arsenal ve Barcelona gibi dünyaca ünlü kulüplerin formalarını giydi ve kariyeri boyunca orta sahada ve savunmada görev yaptı.

Gio lakabıyla tanınan van Bronckhorst, Feyenoord formasıyla 2010 yılında futbola veda ettiği güne kadar; Barcelona formasıyla 1 kez Şampiyonlar Ligi, 2 kez İspanya La Liga, 2 kez İspanya Süper Kupa şampiyonlukları, Arsenal formasıyla 1 kez İngiltere Premier League, 2 kez FA Cup, 1 kez League Cup, 1 kez İngiltere Süper Kupa şampiyonlukları, Glasgow Rangers formasıyla 2 kez İskoçya Ligi, 1 kez İskoçya Kupası, 1 kez İskoçya Lig Kupası, Feyenoord formasıyla 2 kez Dutch Cup kazandı.

van Bronckhorst Hollanda milli takımıyla 1998-2010 yılları arasında 3 kez Dünya Kupası'nda, 3 kez de Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer aldı. Gio, 2010 Dünya Kupası'nda finalde İspanya'ya karşı kaptan olarak takımının başında sahaya çıktı.

Gio, teknik direktörlük kariyerine 2011 yılında Feyenoord'da yardımcı antrenör olarak başladı. 2015 yılında aynı kulüpte teknik direktörlük görevine yükselen van Bronckhorst, hocalık kariyeri boyunca 1 kez Hollanda Ligi (Eredivisie) şampiyonluğu, 2 kez Hollanda Kupası, 2 kez Hollanda Süper Kupa, 1 kez de İskoçya Kupası şampiyonlukları yaşadı. van Bronckhorst, Glasgow Rangers'ı 2021-22 sezonunda UEFA Europa League finaline taşımayı başardı.

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