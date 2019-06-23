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Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı: Türkiye'de yetenekle ilgili bir sıkıntımız yok

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.06.2019 14:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı, Türkiye'nin yetenekli genç futbolcu anlamında sıkıntısı bulunmadığını söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı: Türkiye'de yetenekle ilgili bir sıkıntımız yok

İstanbul Bilgi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, santralistanbul Yerleşkesi'nde düzenlenen "Nuri Şahin: My Master Game Plan" etkinliğine katılan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, doğru yönlendirme ile Türkiye'deki yetenekli genç futbolcuların önemli yerlere gelebileceğini aktardı.

"Türkiye'de yetenekle ilgili bir sıkıntımız yok." açıklamasıda bulunan Avcı, "Esas sıkıntı eğitim ve organizasyonla ilgili. Alman Milli Takımı'na bakın. En yetenekli iki oyuncusu Türk. Neden? Çünkü Almanya'nın sistemi çok iyi. Almanya'da okullar ve kulüpler birbirine entegre olmuş durumda. Almanya'da 9 yaşındaki çocuk bile nasıl beslenmesi gerektiğini biliyor. Bütün çocuklar futbolcu olsa da eğitimlerine devam ediyorlar. Sosyo-ekonomik açıdan da bir düzen var. Spor eğitimi yanında çocuklara mesleki eğitim de veriliyor. Eğer futbolcu olamazsa, başka bir meslekte gelişiyor. Biz de Almanya'daki gibi bir standart oluşturabilirsek, çok daha iyi yerlerde olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Nuri Şahin: Hayat sadece futboldan ibaret kaldığında, sıkıcı oluyor
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen'de forma giyen eski milli futbolcu Nuri Şahin, "Nuri Şahin Akademi" ile kariyeri için bir fark oluşturduğunu vurgulayarak, "Hayat sadece futboldan ibaret kaldığında, sıkıcı oluyor. Benim kendimi geliştirmek istememin ilk sebebi, farklı kişilerle farklı ortamlarda sohbet edebilmek. Okuduğum bir kitaptan, bir gün birisi ile konusu gelir de konuşurum diye notlar alıyorum. Bunun bana saha dışında da faydası oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Genç sporcuların gelişiminde aile faktörünün önemine dikkati çeken Nuri, şu görüşlerini paylaştı:

"Ben altyapıdan yetiştim. Futbol oynuyor, gol atıyordum. Annem gelip beni tebrik ediyor, sonrasında da pazartesi günü okula gideceğimi söylüyordu. Türkiye'de aileler çocuklarına böyle davranmıyor. 14-17 yaşındaki çocuklar bile profesyonel futbolcular gibi yaşıyor. O noktadan ilerleyemeyince de bu onlar için yıkım oluyor. Bu yüzden Nuri Şahin Akademi'de sporcuların ailelerine de dokunacağız. Bizim akademide ailelerin haftada en az iki gün katılma zorunluğu var. Aynı zamanda ailelere özel kurs hazırlıyoruz. Ailelere yatırım yapmak istiyoruz ki onlar da çocuklarına doğru yatırım yapabilsin. Örneğin, sporcu çocukların nasıl beslenmesi gerektiğini aileleri de bilmeli."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
eğitimci konusuna neden hiç değinmiyor,söylediği sistem gelse bunu yürütecek hocalar var mı.yusuf erdoğanın yeteneği vardı,disiplini vardı,çalışmayı seviyor,boşvermiş bir tip değildi,bir kamyon adam yusufa nasıl oynaması gerektiğini öğretemediniz.dünün en çok değer gören kanatları olcan,yasin,erkan zengin,yusuf,volkan şen bugün neredeler.maden çok bir şekilde yüzeye çıkarılıyor ama sanki işlenmeden kullanılıyorlar o da çabuk tükeniyor
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