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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst: "En önemli detay; hareket!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
06.10.2024 18:42
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Beşiktaş Trendyol Süper Lig 8. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi siyah - beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst: "En önemli detay; hareket!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacakları Trendyol Süper Lig 8. hafta maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları;

''RAKİP HER ZAMAN BEŞİKTAŞ'A KARŞI KAZANMAK İSTER''

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"Rakiplerimizin hepsine iyi hazırlanıyoruz. Lige iyi başladık. Sadece 2 gol yedik. Bunu bugün devam ettirmek istiyoruz. Rakip her zaman iyi olmak ister, Beşiktaş'a karşı kazanmak ister. İyi hazırlandık, bugün buradan 3 puan almak istiyoruz."

''EN ÖNEMLİ DETAY...''

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"Kaliteli bir kadrosu var rakibimizin. Geçişte her takımı cezalandırabilirler. Ama biz buna hazırız. Kendi gücümüzü kullanmamız gerekiyor. Rakibin her şeyini vereceğini bilmemiz gerekiyor. Biz tempolu, hareketli bir oyun oynamamız gerekiyor. Bugün en önemli detay bu olacak."

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