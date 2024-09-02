Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan Sivasspor maçı sonrası açıklamalar! ''Özgüvenimiz yüksek...''

Trendyol Süper Lig'in 4.haftasında Beşiktaş ile Sivasspor Dolmabahçe'de kozlarını paylaştı.

Siyah - beyazlılar karşılaşmadan 2-0 üstünlükle ayrıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhrost, Sivasspor galibiyeti sonrası konuştu.

"DEFANSİF OYNAYAN TAKIMA KARŞI FIRSAT BULMAK ZOR"

''Çok mutluyum. İlk yarıda çok fırsat bulduğumuzu söyleyemem. Direğe isabet eden bir frikiğimiz oldu. Defansif oynayan bir takıma karşı fırsat yaratmak zordur. Galibiyetten dolayı mutluyum. Rakibe fırsat vermedik. Gedson'la ikinci golü bulunca rahatladık ve maçı kapattık.''

"ENERJİK BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

"Öz güvenimiz yüksek, bunu maça da yansıtıyoruz. İkinci golü geç bulduk. Her takıma karşı yüksek öz güven ve iyi bir oyunla oynamalıyız. Milli araya giriyoruz. Milli takımlara gidecek oyuncularımız var, umarım herkes sakatlanmadan geri döner. Dönüşte Trabzonspor ile zor bir maçımız var. İki haftamız var hazırlanmak için. İkinci bölüme de ilk bölüme başladığımız gibi enerjik başlamak istiyoruz."

"MUSTAFA VE EMİRHAN İÇİN MUTLUYUM"

''Mustafa ve Emirhan'ın Milli Takım'a davet edilmelerinden mutluyum. Kendilerini gösterdiler demek oluyor bu.''

SVENSSON'DAN VAN BRONCKHORST'A ÖVGÜ

Beşiktaş'ın Norveçli sağ beki Jonas Svensson, futbolcuğu döneminde eski bir bek olan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un bu özelliğinin kendisine nasıl yansıdığının sorulması üzerine "Van Bronckhorst çok iyi bir teknik direktör. Eski bir bek olarak büyük bir tecrübesi var. Bu anlamda da bizi iyi kullanıyor. Örneğin bugün oyun kurarken ben biraz daha içerde konumlanıyorum, sol bek Arthur Masuaku daha önde konumlanıyor. Bu şekilde rakibe göre farklı taktikler dönüyor. Hocamız bekleri çok iyi kullanmasını biliyor." yanıtını verdi.