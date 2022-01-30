SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'den ilginç hayal: Sihirli değneğim olsa...

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'den ilginç hayal: Sihirli değneğim olsa...

30.01.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Beşiktaş'ın Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Önder Karaveli, takımın durumu ve transferler hakkında konuşurken ilginç bir hayalinden bahsetti. Karaveli, "Sihirli bir değneğim olsa, 'Beşiktaş dünyanın en büyük kulübü olsun' dokunuşunu yaparım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'den ilginç hayal: Sihirli değneğim olsa...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ardından göreve getirilen Önder Karaveli, Beşiktaş'ın Antalya kampında açıklamarda bulundu. Takımın gidişatı ve transferler hakkında konuşan Karaveli, yönetimden transfer talep etmediğini açıkladı.

"SİHİRLİ BİR DEĞNEĞİM OLSA..."

onder_karaveli_ve_ffac1_800

Önder Karaveli, "Oyuncuları, sadece sahada hazırlamak yeterli değil. Atletik performansın yanı sıra psikolojik performans departmanı da mutlaka kulübe eklemeliyiz. Yetişme sürecinde oyuncularımız, mutlaka işin uzmanlarından destek almalı. Futbol antrenörlüğünü, aşkla yapan bir insanım. Antrenör olmaya devam edeceğim ama nerede olacağına dair bir fikrim yok. Bugün Beşiktaş'ta, belki yarın da Beşiktaş'ta, belki de dünyanın herhangi bir yerinde antrenörlük yapmak istiyorum. Sihirli bir değneğim olsa, 'Beşiktaş dünyanın en büyük kulübü olsun' dokunuşunu yaparım. Bir amatör maçtaki antrenörün, bir hamlesi bile ufak açabilir. Her türlü maçı izliyorum ama sonunda kendimle ilgili felsefeyi oluşturuyorum. Örnek aldığım teknik direktörler var ama isimleri bende kalsın." dedi.

"KIYMETLİ BİR OYUNCU"

onder_karaveli_ve_479f9_800

Önder Karaveli, "Salih kıymetli bir oyuncu. Çok genç yaşta büyük bir transfer yapmış bir oyuncu. Neden Salih orada? Oynamaya ihtiyacı var. Bu kalabalıkta süre bulamadı. Hasic'te de aynı durum var. Daha fazla oynaması gerekiyor. Böyle bir kadroda süre bulması kolay değil. Daha fazla oynayacağı bir yere gitti. Hasic'in ihtiyacı daha fazla süre bulmak. Benim bir transfer talebim olmadı bugüne kadar, hiç olmadı." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başkan Burak Elmas tek tek açıkladı: Prensip anlaşmasına vardıkBaşkan Burak Elmas tek tek açıkladı: Prensip anlaşmasına vardık
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Galatasaray 6 yiyince dalga geçti!Galatasaray 6 yiyince dalga geçti!
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Katil zanlısı Seccad Yeşil'in paylaşımı şoke etti!

Katil zanlısı Seccad Yeşil'in paylaşımı şoke etti!

Ünlü fenomen altın dişleri ve milyonluk aracıyla dikkat çekti

Ünlü fenomen altın dişleri ve milyonluk aracıyla dikkat çekti

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Gomis için tarihi hamle! Taraftar sevinçten çılgına dönecek...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Gomis için tarihi hamle! Taraftar sevinçten çılgına dönecek...

Onyekuru Türkiye'ye mi dönüyor?

Onyekuru Türkiye'ye mi dönüyor?

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylılar ismini duyunca çıldırdı! Sarı-Kırmızılıların yeni transferi Pena, geldiğine pişman olabilir...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylılar ismini duyunca çıldırdı! Sarı-Kırmızılıların yeni transferi Pena, geldiğine pişman olabilir...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vedat Muriqi'den şaşırtan açıklama! Fenerbahçe taraftarları çok sinirlenecek...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vedat Muriqi'den şaşırtan açıklama! Fenerbahçe taraftarları çok sinirlenecek...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve beklenen an geldi! Fenerbahçe, Joachim Löw ile prensip anlaşmaya vardı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve beklenen an geldi! Fenerbahçe, Joachim Löw ile prensip anlaşmaya vardı...

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Mesut Özil depremi! Yeni takımını bile duyurdular

Mesut Özil depremi! Yeni takımını bile duyurdular

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Kamerun-Komorlar maçında kaleye sol bek geçti, 7 kişi hayatını kaybetti!

Kamerun-Komorlar maçında kaleye sol bek geçti, 7 kişi hayatını kaybetti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.