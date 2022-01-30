Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'den ilginç hayal: Sihirli değneğim olsa...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ardından göreve getirilen Önder Karaveli, Beşiktaş'ın Antalya kampında açıklamarda bulundu. Takımın gidişatı ve transferler hakkında konuşan Karaveli, yönetimden transfer talep etmediğini açıkladı.

"SİHİRLİ BİR DEĞNEĞİM OLSA..."

Önder Karaveli, "Oyuncuları, sadece sahada hazırlamak yeterli değil. Atletik performansın yanı sıra psikolojik performans departmanı da mutlaka kulübe eklemeliyiz. Yetişme sürecinde oyuncularımız, mutlaka işin uzmanlarından destek almalı. Futbol antrenörlüğünü, aşkla yapan bir insanım. Antrenör olmaya devam edeceğim ama nerede olacağına dair bir fikrim yok. Bugün Beşiktaş'ta, belki yarın da Beşiktaş'ta, belki de dünyanın herhangi bir yerinde antrenörlük yapmak istiyorum. Sihirli bir değneğim olsa, 'Beşiktaş dünyanın en büyük kulübü olsun' dokunuşunu yaparım. Bir amatör maçtaki antrenörün, bir hamlesi bile ufak açabilir. Her türlü maçı izliyorum ama sonunda kendimle ilgili felsefeyi oluşturuyorum. Örnek aldığım teknik direktörler var ama isimleri bende kalsın." dedi.

"KIYMETLİ BİR OYUNCU"

Önder Karaveli, "Salih kıymetli bir oyuncu. Çok genç yaşta büyük bir transfer yapmış bir oyuncu. Neden Salih orada? Oynamaya ihtiyacı var. Bu kalabalıkta süre bulamadı. Hasic'te de aynı durum var. Daha fazla oynaması gerekiyor. Böyle bir kadroda süre bulması kolay değil. Daha fazla oynayacağı bir yere gitti. Hasic'in ihtiyacı daha fazla süre bulmak. Benim bir transfer talebim olmadı bugüne kadar, hiç olmadı." ifadelerini kullandı.

