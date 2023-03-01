Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısında çok net konuştu! ''Yolları ayıracağız''

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenliyor.
"Bu hafta 6 oyuncu kadroya girecek. Oyuncularımın takımı taşımasını istiyorum. Takımı taşımayanla yolları ayıracağız"
Şenol Güneş: "Zor bir dönemden geçiyoruz. Ayakta kalmak, huzurlu olmak kolay bir iş değil. Zaman zaman kalbimiz çok şey yapmak istese de bedenimiz ona mani oluyor. Deprem çok büyük bir felaketti. Kaybettiğimiz tüm insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün Türkiye'ye geçmiş olsun"
"Beşiktaş olarak hedeflediğimiz yerde değiliz. Son üç maç hayal kırıklığı oldu. Başka bir hoca ile başlandı, benimle devam edildi, yarın başka bir şey de olabilir. Kadro için de aynı şey geçerli. Önemli olan Beşiktaş. Taraftarın gurur duyduğu, keyif aldığı futbolla kazanmak istiyoruz. Değişiklikler yapıyoruz, eksikler var ama takım olmak, uyum çok önemli. Alınan oyuncuların kötü olduğunu düşünmüyorum, ama takımı taşıyabilecek seviyeye geldik mi? Oyuncuları ya da yönetimi suçlamak için söylemiyorum. Bazen bir parça uyumlu gibi görünür ama olmaz. Tedirginim, rahatsızım. Takım uyumunu çözebiliriz. Mevcut oyuncularla yapmaya çalıştık ama olmadı. Diğer takımlara bakmıyorum. Önce kendimize bakmalıyız, güçlü olmalıyız."
"Takımın bulunduğu durumdan mutlu değilim, huzurlu da değilim"
"Geçen seneden kalan Atiba, Josef, Rachid Gehzzal gibi bazı oyunculardan faydalanılamadı. Romas Saiss, Dele Alli, Wout Weghorts, Arthur Masuaku'nun direk oynayacağı düşünülmüş. Ancak beklenenler alınamadı. Weghorst gitmek istedi, Saiss de Karagüm maçında gidiyordu. Stoper bakıyorduk, son anda gitmedi. Ama aldığımız Omar Colley iyi bir oyuncu."