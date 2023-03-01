Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısında çok net konuştu! ''Yolları ayıracağız''

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenliyor.

"YOLLARI AYIRACAĞIZ"

"Bu hafta 6 oyuncu kadroya girecek. Oyuncularımın takımı taşımasını istiyorum. Takımı taşımayanla yolları ayıracağız"

"AYAKTA KALMAK, HUZURLU OLMAK KOLAY BİR İŞ DEĞİL"

Şenol Güneş: "Zor bir dönemden geçiyoruz. Ayakta kalmak, huzurlu olmak kolay bir iş değil. Zaman zaman kalbimiz çok şey yapmak istese de bedenimiz ona mani oluyor. Deprem çok büyük bir felaketti. Kaybettiğimiz tüm insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün Türkiye'ye geçmiş olsun"

"HEDEFLEDİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ"

"Beşiktaş olarak hedeflediğimiz yerde değiliz. Son üç maç hayal kırıklığı oldu. Başka bir hoca ile başlandı, benimle devam edildi, yarın başka bir şey de olabilir. Kadro için de aynı şey geçerli. Önemli olan Beşiktaş. Taraftarın gurur duyduğu, keyif aldığı futbolla kazanmak istiyoruz. Değişiklikler yapıyoruz, eksikler var ama takım olmak, uyum çok önemli. Alınan oyuncuların kötü olduğunu düşünmüyorum, ama takımı taşıyabilecek seviyeye geldik mi? Oyuncuları ya da yönetimi suçlamak için söylemiyorum. Bazen bir parça uyumlu gibi görünür ama olmaz. Tedirginim, rahatsızım. Takım uyumunu çözebiliriz. Mevcut oyuncularla yapmaya çalıştık ama olmadı. Diğer takımlara bakmıyorum. Önce kendimize bakmalıyız, güçlü olmalıyız."

"MUTLU DEĞİLİM, HUZURLU DA DEĞİLİM"

"Takımın bulunduğu durumdan mutlu değilim, huzurlu da değilim"

"ATIBA, JOSEF, RACHID GEHZZAL GİBİ BAZI OYUNCULARDAN FAYDALANILAMADI"

"Geçen seneden kalan Atiba, Josef, Rachid Gehzzal gibi bazı oyunculardan faydalanılamadı. Romas Saiss, Dele Alli, Wout Weghorts, Arthur Masuaku'nun direk oynayacağı düşünülmüş. Ancak beklenenler alınamadı. Weghorst gitmek istedi, Saiss de Karagüm maçında gidiyordu. Stoper bakıyorduk, son anda gitmedi. Ama aldığımız Omar Colley iyi bir oyuncu."

