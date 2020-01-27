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Beşiktaş teknik direktörünü açıklıyor, en güçlü aday Sergen Yalçın

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.01.2020 12:05 | Son Güncelleme

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni teknik direktörünü açıklamaya hazırlanıyor. Listedeki en güçlü adayın Sergen Yalçın olduğu öğrenildi.

Beşiktaş teknik direktörünü açıklıyor, en güçlü aday Sergen Yalçın

Listesinde Sergen Yalçın, Samet Aybaba ve bir kaç isim daha olan siyah beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi ve futbolun yöneticileri bugün bir araya gelerek karar toplantısı yapacak. Şu an en güçlü adayın Sergen Yalçın olduğu öğrenilirken, kararın da bu yönde alınması bekleniyor.

Abdullah Avcı gelmeden önce de takımın başında Sergen Yalçın'ı görmek isteyen taraftarların isteğini göz önünde bulunduran yönetim, başka bir isimle anlaşıp daha ilk maçlardan yıpratılmasını istemiyor.

Bu sebeple Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olma ihtimalinin yüksek olduğu biliniyor. Beşiktaş yönetimi en geç yarına kadar teknik direktör kararını açıklama düşüncesinde...

(DHA)

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sergen yalçın Beşiktaş

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