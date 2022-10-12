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Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Ali Şansalan kimdir? Ali Şansalan nereli ve kaç yaşında?

12.10.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor maçında hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Yapılan açıklamanın ardından birçok kişi Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi hakkında internette araştırma yapmaya başladı. Maç 16 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Ali Şansalan kimdir? Ali Şansalan hangi takımlı?

Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Ali Şansalan kimdir? Ali Şansalan nereli ve kaç yaşında?

Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Ali Şansalan oldu. Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan karşılaşmada Şansalan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak. Sporseverler yapılan açıklama sonrası arama motorlarında hakem hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Ali Şansalan kimdir? İşte Ali Şansalan'ın hayatı ve biyografisi...

ALİ ŞANSALAN KİMDİR?

Ali Şansalan 1988 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi.

Ali Şansalan, 18 Mart Çanakkale Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümünü bitirmiştir.

Ali Şansalan, Süper Lig'deki ilk hakemlik deneyimini 2017 yılında yaşadı. 2017 yılının ocak ayında oynanan Karabükspor - Akhisarspor maçıyla 4. hakem olarak ilk kez bir Süper Lig maçında görev aldı.

Ali Şansalan, Süper Lig'deki ilk orta hakem deneyimini ise 2017 Haziran ayında Akhisarspor - Karabükspor maçıyla yaşadı.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ ALİ ŞANSALAN HANGİ TAKIMLI?

Ali Şansalan'ın hangi takımı tuttuğuna ilişkin spor kamuoyunda net bir bilgi yer almasa da Galatasaraylı olduğu öne sürülmektedir.

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