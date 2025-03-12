Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Solskjaer'in isteği ile Premier Lig'in golcüsü geliyor

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmalarının başladığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların, Ole Gunnar Solskjaer'in listesindeki isimler için harekete geçtiği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ RADARINA ALDI

Beşiktaş'ın Premier Lig'de forma giyen yıldız futbolcuyu radarına aldığı vurgulandı. Beşiktaş'ın Fulham forması giyen Raul Jimenez ile ilgilendiği öğrenildi. Raul Jimenez için Beşiktaş'ın yanı sıra Club America'nın da ilgisinin bulunduğu kaydedildi. Fulham'da şu an 6 milyon 800 bin euro kazanan Raul Jimenez'e Beşiktaş'ın yaklaşık 7 milyon 900 bin euro önereceği öne sürüldü. Beşiktaş'ın önermesi beklenen bu rakamı Club America'nın ödemesinin imkansız olduğu aktarıldı.

BU SEZON 12 GOLÜ VAR

33 yaşındaki Raul Jimenez, bu sezon Fulham'da 32 karşılaşmada forma şansı buldu. Meksikalı forvet, bu maçlarda 12 gol atma başarısı gösterdi. Raul Jimenez, takım arkadaşlarına 3 asist yaptı. Raul Jimenez'in Fulham ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Fulham'ın uzatma opsiyonuna sahip olduğu Raul Jimenez'in güncel piyasa değeri 5 milyon euro.