Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı! Siyah-Beyazlılar Wilfred Ndidi ile anlaşma sağladı, oyuncu İstanbul'a geliyor

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki St. Patrick's maçı için harekete geçti. Siyah-beyazlılarda orta saha transferi için arayışlar devam ederken, Wilfred Ndidi'nin gündeme geldiği öğrenilmişti.

Siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki oyuncunun transferi için yapılan pazarlıklarda sona gelinirken anlaşmanın sağlandığı öğrenildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi 3+1 yıllık anlaşmaya vardı ve oyuncu sağlık kontrolü için İstanbul'a davet edildi.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Wilfred Ndidi, geride kalan sezonda Leicester City'de 30 müsabakada forma şansı buldu. 28 yaşındaki ön libero bu müsabakalarda 1 gol ve 5 asist üretti. Wilfred Ndidi'nin Leicester City ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek. Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.