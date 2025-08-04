SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı! Siyah-Beyazlılar Wilfred Ndidi ile anlaşma sağladı, oyuncu İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, İngiliz ekibi Leicester City'de forma giyen Wilfred Ndidi transferinde sona yaklaşırken büyük oranda anlaşma sağlandığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar Ndidi'yi sağlık kontrolü için İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı! Siyah-Beyazlılar Wilfred Ndidi ile anlaşma sağladı, oyuncu İstanbul'a geliyor
Berker İşleyen

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki St. Patrick's maçı için harekete geçti. Siyah-beyazlılarda orta saha transferi için arayışlar devam ederken, Wilfred Ndidi'nin gündeme geldiği öğrenilmişti.

Siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki oyuncunun transferi için yapılan pazarlıklarda sona gelinirken anlaşmanın sağlandığı öğrenildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı! Siyah-Beyazlılar Wilfred Ndidi ile anlaşma sağladı, oyuncu İstanbul a geliyor 1

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi 3+1 yıllık anlaşmaya vardı ve oyuncu sağlık kontrolü için İstanbul'a davet edildi.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı! Siyah-Beyazlılar Wilfred Ndidi ile anlaşma sağladı, oyuncu İstanbul a geliyor 2

Wilfred Ndidi, geride kalan sezonda Leicester City'de 30 müsabakada forma şansı buldu. 28 yaşındaki ön libero bu müsabakalarda 1 gol ve 5 asist üretti. Wilfred Ndidi'nin Leicester City ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek. Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gece yarısı olanlar oldu! Kerem Aktürkoğlu artık Fenerbahçeli...Gece yarısı olanlar oldu! Kerem Aktürkoğlu artık Fenerbahçeli...
Galatasaray'a Premier Lig'den reddedemeyeceği teklif... Kasa dolup taşacakGalatasaray'a Premier Lig'den reddedemeyeceği teklif... Kasa dolup taşacak
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika beşiktaş sözleşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Daltonlar çetesinin sözde üst düzey lideri infaz edildi! 'Türk çetelerinin savaşı...'

Daltonlar çetesinin sözde üst düzey lideri infaz edildi! 'Türk çetelerinin savaşı...'

Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit! Tansiyonu yükseltti

Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit! Tansiyonu yükseltti

Gece yarısı olanlar oldu! Kerem Aktürkoğlu artık Fenerbahçeli...

Gece yarısı olanlar oldu! Kerem Aktürkoğlu artık Fenerbahçeli...

Galatasaray'a Premier Lig'den reddedemeyeceği teklif... Kasa dolup taşacak

Galatasaray'a Premier Lig'den reddedemeyeceği teklif... Kasa dolup taşacak

Rıdvan Dilmen'den Kerem Aktürkoğlu bilgisi!

Rıdvan Dilmen'den Kerem Aktürkoğlu bilgisi!

G.Saray'a müjde gibi müjde! Her an açıklanabilir

G.Saray'a müjde gibi müjde! Her an açıklanabilir

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.