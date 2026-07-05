SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş transferde Salih Özcan'ı açıklıyor! Milli yıldız geliyor

Beşiktaş, yaz transfer dönemindeki üçüncü hamlesini orta sahaya yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Salih Özcan transferini kısa süre içinde resmiyete kavuşturmayı hedefliyor.

Beşiktaş transferde Salih Özcan'ı açıklıyor! Milli yıldız geliyor
Burak Kavuncu

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kassoum Ouattara ve İlhan Fakılı'nın ardından siyah-beyazlılar, orta saha takviyesi için mutlu sona çok yaklaştı.

3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş transferde Salih Özcan ı açıklıyor! Milli yıldız geliyor 1

Beşiktaş yönetiminin, milli futbolcu Salih Özcan ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Taraflar arasındaki son pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin bu hafta içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

KAMPA KATILACAK

Beşiktaş transferde Salih Özcan ı açıklıyor! Milli yıldız geliyor 2

Sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edilen tecrübeli orta saha oyuncusunun önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Resmi imzaların atılmasının ardından Salih Özcan, Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılarak yeni takımıyla çalışmalara başlayacak.

YILLIK KAZANCI BELLİ OLDU

Beşiktaş transferde Salih Özcan ı açıklıyor! Milli yıldız geliyor 3

Siyah-beyazlı formayı giymeye hazırlanan 27 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon euro kazanacağı ifade edildi. Yönetim, transferi kısa süre içinde tamamlayarak teknik heyetin hizmetine sunmayı amaçlıyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Brezilya - Norveç maç anlatımı!CANLI | Brezilya - Norveç maç anlatımı!
Trabzonspor’un yeni transferi Malinovskyi, Trabzon’daTrabzonspor’un yeni transferi Malinovskyi, Trabzon’da
Anahtar Kelimeler:
transfer Salih Özcan beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dengeleri baştan kuracak hamle

Dengeleri baştan kuracak hamle

Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Fenerbahçe'den Mason Greenwood için resmi açıklama!

Fenerbahçe'den Mason Greenwood için resmi açıklama!

Gamze Erçel bikinili halinden rahatsız oldu! "Psikolojim bozuldu"

Gamze Erçel bikinili halinden rahatsız oldu! "Psikolojim bozuldu"

Avrupa Türkiye'den acil istedi: 'Elinizde ne kadar varsa gönderin'

Avrupa Türkiye'den acil istedi: 'Elinizde ne kadar varsa gönderin'

Sıfıra göre yüzde 80 ucuz: Vatandaş ona yönelmeye başladı

Sıfıra göre yüzde 80 ucuz: Vatandaş ona yönelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.