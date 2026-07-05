Beşiktaş transferde Salih Özcan'ı açıklıyor! Milli yıldız geliyor

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kassoum Ouattara ve İlhan Fakılı'nın ardından siyah-beyazlılar, orta saha takviyesi için mutlu sona çok yaklaştı.

3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş yönetiminin, milli futbolcu Salih Özcan ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Taraflar arasındaki son pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin bu hafta içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

KAMPA KATILACAK

Sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edilen tecrübeli orta saha oyuncusunun önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Resmi imzaların atılmasının ardından Salih Özcan, Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılarak yeni takımıyla çalışmalara başlayacak.

YILLIK KAZANCI BELLİ OLDU

Siyah-beyazlı formayı giymeye hazırlanan 27 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon euro kazanacağı ifade edildi. Yönetim, transferi kısa süre içinde tamamlayarak teknik heyetin hizmetine sunmayı amaçlıyor.