Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Tayfur Bingöl bonservisiyle birlikte kadroya katıldı

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan kiralanan 30 yaşındaki savunma oyuncusu Tayfur Bingöl'ün bonservisiyle transfer edildiğini açıkladı.
İşte kulüpten yapılan açıklama;
"Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl'ün bonservisiyle transferi hususunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl'e evine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."
???? Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattığını açıkladı! https://t.co/BEe09qJroe— Mynet Spor (@mynetspor) September 4, 2023