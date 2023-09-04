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Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Tayfur Bingöl bonservisiyle birlikte kadroya katıldı

04.09.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan kiralanan ve performansıyla beğeni toplayan 30 yaşındaki oyuncu Tayfur Bingöl'ü bonservisiyle birlikte kadroya katıldığını açıkladı. İşte detaylar...

Tayfur Bingöl

Tayfur Bingöl

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Aytemiz Alanyaspor
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Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan kiralanan 30 yaşındaki savunma oyuncusu Tayfur Bingöl'ün bonservisiyle transfer edildiğini açıkladı.

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İşte kulüpten yapılan açıklama;

"Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl'ün bonservisiyle transferi hususunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl'e evine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."


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