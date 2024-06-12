Beşiktaş transferin ilk bombasını patlattı! Brezilyalı yıldız oyuncu Gabriel Paulista bu akşam İstanbul'da!

Beşiktaş yeni sezonun ilk yıldızını bu akşam İstanbul'a indiriyor. İspanya Ligi'nde yıllarca top koşturan Gabriel Paulista siyah-beyazlılar için imzaya geliyor.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un ısrarla istediği Paulista'nın ikna sürecinde de önemli rol oynaması transferi kolaylaştırdı. Brezilyalı oyuncu Beşiktaş'tan 2.6 milyon euro yıllık ücret alacak. Paulista'nın sözleşme süresi 2+1 yıllkk olacak.

GIOVANNI VAN BRONCKHORST TRANSFERİ BİTİRDİ

Bu sezon Atletico Madrid forması giyen ve sözleşmesi sona eren Paulista tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı. İspanya'dan birçok takımın kendisini istemesine rağmen Giovanni van Bronckhorst faktöründen dolayı direksiyonu Türkiye'ye kırdı.





