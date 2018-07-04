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Beşiktaş tüm planlarını Vida'ya göre yapıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.07.2018 14:13 | Son Güncelleme

Transferde sessiz kalan Beşiktaş, bombalar için beklemeye geçti. Şu anda kadroda düşünülmeyen isimlerin satışı için görüşmelerini hızlandıran Kara Kartal, tüm planlarını Vida'ya göre yapıyor.

Beşiktaş tüm planlarını Vida'ya göre yapıyor

Transfer konusunda mali yapıyı sarsmadan hareket etmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, Dünya Kupası'nı beklemeye başladı. Çeyrek finale yükselen Hırvatistan' ın vazgeçilmez ismi olan Vida'ya, özellikle Premier Lig'den tekliflerin gelmesile siyah-beyazlı ekip tüm stratejini bu transfere bağladı. Öncelikle Negredo'yu elden çıkarmak için görüşmelere başlayan Beşiktaş, transfer bombalarını ise Dünya Kupası'na göre patlatacak. Şayet Hırvatistan yarı finale yükselirse, Vida için tekliflerin yükselmesi bekleniyor. Şu anda en ciddi teklif Everton'dan geldi. Vida için Klassen artı 10 milyon Euro öneren maviler, henüz Beşiktaş yönetiminden cevap alamadı.

Sturridge ve Rafael ilk hedef

Everton'ın teklifini Klassen artı 15 milyon Euro'ya çıkarmasını bekleyen Beşiktaş, bu transferin gerçekleşmesi durumunda Liverpool'dan Sturridge ve Lyon'dan Rafael transferlerini bitirmek için harekete geçecek. Vida için Liverpool'un devreye girdiği de iddia edilirken, Beşiktaş bu senaryo için de teklifini hazırladı. İngiliz ekibinin Vida için kapıyı çalması durumunda Beşiktaş, Sturridge artı 10 milyon Euro talep edecek. Ancak Liverpool'dan şu ana kadar gelen bir teklif yok. Vida için en ciddi kulüp Everton. Hırvatistan, Rusya'yı elerse, Vida turnuvanın son gününe kadar Rusya'da kalacak. Beşiktaş Yönetimi de bu durumda Vida'nın bonservisini 20 milyon Euro olarak belirleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş vida Spor Toto Süper Lig

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