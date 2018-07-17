Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçlarına taraftar götürmeyecek!

Yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş'tan taraftara çağrı geldi. Siyah-beyazlı kulüp, UEFA'dan ceza almamak için geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi bu sene de UEFA Avrupa Ligi'deki deplasman müsabakalarına taraftar götürülmeyeceğini açıkladı.
Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"2018-2019 sezonunun başlamasına az bir zaman kala Futbol Takımımız, hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürmektedir. Beşiktaşımız, bu sezon ligin yanı sıra ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde de temsil edecek. Tüm camiamız ile birlikte başarılı bir sezon geçirmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Taraftarlarımıza da bu mücadele dönemi sırasında önemli görevler düşecektir. Her zaman yanımızda olan büyük taraftarımızın, yine takımımız ile tek bir vücut olacağından eminiz. UEFA'dan ceza alma ihtimalimize karşın, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa deplasmanlarına taraftarlarımızı götürmeyeceğiz. UEFA Avrupa Ligi deplasman maçlarımız için, taraftarlarımızın bireysel organizasyonlar yapmamasını önemle rica ederiz. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."
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